AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

Toplam yaş meyve sebze ihracatından yüzde 48'lik paya sahip olduklarını belirten Birlik Başkanı Nejdat Sin, AKİB'in Türk yaş meyve sebze kalitesini 2019 yılında da tüm dünyaya başarıyla tanıttığını söyledi.

Yaş meyve sebze sektörünün milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını ifade eden Başkan Sin, "Aralık ayında ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında yüzde 24 artış yakalayıp, 350,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Birliğimiz yüzde 33'lük artış kaydedip, 201,2 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Aralık ayında yaş meyve sebze ihracatında narenciye 196 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Taze sebze ihracatı 99,41 milyon dolar, taze meyve ihracatının 53,14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında en çok ihraç edilen ürünün yüzde 60 artış ve 123 milyon dolar değer ile mandarin oldu. Bu meyveyi sırasıyla domates, limon, portakal ve nar ürünlerinin takip etti. Aralık ayı yaş meyve sebze ihracatında; Rusya Federasyonu, yüzde 45 artış ve 135 milyon dolar ile en çok yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke oldu. Rusyayı 43,2 milyon dolar ile Ukrayna, 18,56 milyon dolar ile Romanya izledi" dedi.

Türkiye'nin 2019 yılı yaş meyve sebze ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Sin, "2019 yılında ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolar oldu. Bu performansta narenciye 755,7 milyon dolar, taze meyve 845,46 milyon dolar, taze sebze 644,16 milyon dolar olarak pay aldı. AKİB olarak 2019'daki ihracatımız 1 milyar 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye yaş sebze meyve ihracatından Birlik olarak yüzde 48'lik pay alma başarısı gösterdik. En çok ihracat yapan iller sıralamasında Mersin 551,5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Hatay 444,5 milyon dolar ile ikinciliği elde etti. 6'ncı sıradaki Adananın ihracat rakamı ise 115 milyon dolar oldu" diye konuştu.

Yaş meyve sebzede 2019 yılının ihracat şampiyonunun mandarin olduğunu kaydeden Başkan Sin, "Ülke olarak 2019'da 758,16 bin ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandırdık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı" ifadesini kullandı.

2019'da en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler listesini ele alan Başkan Sin, ilk sırada yüzde 13 artış ve 746,3 milyon dolar ile Rusya Federasyonunun geldiğini, bu ülkeyi yüzde 5 artış ve 215 milyon dolar ile Almanya ve yüzde 31 azalış ve 165,7 milyon dolar ile Irak'ın izlediğini bildirdi. Sin, 2019'da en dikkat çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan'da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini aktardı. İhracatçılar olarak üreticilerin binbir emekle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerini dış pazarlarda tanıtmak ve hak ettiği fiyata satabilmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Sin, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerinin kalitesini dünyaya göstermek, sektörümüzün pazar payını arttırmak ve global gelişmeleri takip etmek üzere Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün üç büyük küresel fuarına milli katılım sağladık. Almanya'da gerçekleşen Berlin Fruit Logistica, Hong-Kong'ta yapılan Asia Fruit Logistica ve Rusya'da düzenlenen World Food Moscow fuarlarında yaş meyve sebze sektörünün tüm dünyadaki aktörleri gibi biz de yerimizi aldık ve milli katılım organizasyonlarıyla Türkiyeyi başarıyla temsil ettik. Bu çalışmalarla yetinmeyerek, İspanya Madrid'de, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de ve önemli hedef pazarlarımızdan olan Çinin Pekin şehrinde, yaş meyve sebze fuarlarına info stant ile katılarak Türk yaş meyve sebze sektörünün tanınırlığını arttırdık. 2020 yılında da yaş meyve sebze sektöründe politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız ve koordinatör birlik olma görevini başarıyla devam ettireceğiz."