Akfen, enerjiyi ‘depolayacak’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ‘1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018’, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

BAMBAŞKA BİR DÜNYA GELİYOR

Enerji depolama konusunda bambaşka bir dünya geldiğine dikkat çeken Hamdi Akın konuşmasında; “Rüzgarın ve hidroelektrik santrallerin 24 sat çalıştığını ve aynı şekilde talebin de 24 saat olmayacağını düşünürsek bunların mutlaka dengelenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bunun için depolama meselesi dünyanı gündeminde. Şu ana kadar çok büyük mesafelerin alındığını izliyoruz. Türkiye’de de Enerji Bakanlığı’nın ciddi bir çalışması var. Önümüzdeki aylarda Türkiye bu alanda ciddi bir atılım yapacak Enerji Bakanlığı’nın liderliğinde. Sanıyorum biz de bu oyunculardan bir tanesi olabiliriz” dedi.

“HERKES KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK”

Dünyanın herkesin kendi enerjisini ürettiği bir noktaya gittiğini söyleyen Hamdi Akın, “En azından evler bazında bunun çözümleneceğini, belki de üreticilerin konut seviyesinde bir enerji üretimi yapmayacağı ortaya çıkıyor. Yapsa da belki talep bulamayacak çünkü herkes kendi enerjisini üretiyor olacak. Fabrikalar da kendi enerjilerini kendilerinin üreteceği bir sistem ortaya çıkacak. Yeni enerji kaynakları ortaya çıkacaklar. Depolama konusu önümüzde 70-80 yıla damgasını vuracak. Onun için biz bu konuya çok sıcak bakıyoruz. Yeni birtakım şeyler de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HALKA ARZ YA DA BLOK SATIŞ YAPACAĞIZ”

Hamdi Akın, EBRD ve IFC gibi iki uluslararası kurumun Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinde kendilerine yüzde 16’şar oranda ortak olduğuna dikkat çekerek, “Hisselerimizin miktarınız azaltıyoruz ama kendimizi daha değerli hale getiriyoruz. Böylelikle de şirketimizi 2020-2021 yılları içerisinde halka arz edeceğiz ya da blok satış yaparak burada kendimizi minimuma indireceğiz. Yenilenebilir enerjiyi tercih etmemizin nedeni zaten bunun ileriye doğru daha kıymetli hale gelmesi” dedi.

Akın şu anda rüzgar, su ve güneşte 240 MW’lık kurulu güce ulaştıklarını, yapım halinde olan projelerle 2020’ye kadar 1000 MW’lık kurulu gücü hedeflediklerini sözlerine ekledi.