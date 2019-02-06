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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Akdenizli ihracatçılar yıla iyi başladı

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Akdenizli ihracatçılar yıla iyi başladı

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1 milyar 182 milyon dolara yükseldi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birliğin ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 182 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yazılı açıklamasında, 2019 yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek yılın geri kalanında büyük artış rakamları elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

AKİB'in ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 44 milyon dolardan 1 milyar 182 milyon dolara yükseldi. Geçen sene ocak ayına göre yüzde 13 oranında bir artış olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Ateş, bu dönemde en fazla ihracatın İspanya, İtalya, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan'a yapıldığını belirterek Nijerya’ya yapılan ihracatta yüzde 812, Lübnan’a yapılan ihracatta da yüzde 206'lık artış kaydedildiğini vurguladı.

"Görünen o ki ihracat dünyasında AKİB 2019 yılının en çok gurur duyulan birliği olacak." değerlendirmesinde bulunan Ateş, ocak ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında da Hatay’ın 10, Adana’nın 12, Kayseri’nin 13, Mersin’in 14 ve Karaman’ın 34'üncü sırada olduğunu belirtti.

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