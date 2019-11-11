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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Akdeniz ülkelerinin "ekonomi liderleri" Barselona'da buluşacak

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Akdeniz ülkelerinin "ekonomi liderleri" Barselona'da buluşacak

Barselona'da 20-22 Kasım'da yapılacak 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası etkinliği, Akdeniz ülkelerinden ekonomi uzmanları, politikacılar ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) katılımcıları, organizasyonu ve gündemiyle beyin fırtınasına sahne olacak.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu ve 20-22 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) ile Barselona Ticaret Odası tarafından düzenleniyor. Haftanın bu yılki sloganı "Akdeniz için yeni bir şafak" olarak belirlendi. Etkinliğe, 45'i aşkın ülkeden ekonomiye yön veren uzmanlar, politikacılar ve iş dünyası temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Organizasyon 3 ana hedef üzerine kurgulandı. Bu kapsamda, Akdeniz ülkeleri için Batı bankacılığı sistemine alternatif önerilmesi, Afrika'nın Akdeniz ülkeleri için öneminin vurgulanması ve Akdeniz bölgesi kalkınma ihtiyaçlarının Birleşmiş Milletler'in öngördüğü sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyuşması odaklanılacak başlıklar olacak.

İLGİ YOĞUN

Bugüne kadar 12 kez düzenlenen etkinlikte toplam 35'in üzerinde tematik, 600 çalışma oturumunda, bin 800 önde gelen konuşmacı ile dünyanın dört bir yanından 20 binden fazla katılımcı ağırlandı. 80'den fazla medya kuruluşunca yayın yapılan etkinliğe ilginin bu yıl da yoğun olduğu belirtildi.

Akdeniz ülkelerine yönelik en önemli ekonomik organizasyonlardan biri olan etkinlikte, Afrika'nın kalkınmasından tekstile, Akdeniz sosyal ekonomisinden sürdürülebilirlik zirvesine, İslami finanstan kadın girişimcilere kadar birçok konuyu içeren oturumlar yapılacak.

YENİ AFRİKA İŞ GELİŞTİRME FORUMU DÜZENLENECEK

Hafta kapsamında, Avrupa ve Afrika arasındaki ekonomik iş birliğini ve ticareti artırmak için Barselona Ticaret Odası, Avrupa Akdeniz Enstitüsü (European Institute of the Mediterranean-IEMed) ve Afrika Ticaret Odaları Birliği tarafından Yeni Afrika İş Geliştirme Forumu (NABDF) düzenlenecek.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek NABDF'de, Afrika ekonomisinin tarım, enerji, lojistik, teknoloji ve turizm sektörlerinde karşılaştığı zorluklara çözüm aranması için girişimciler, uzmanlar, hükümet ve kurum temsilcileri 20 Kasım'da bir araya gelecek.

Forumda ayrıca, Afrika'nın Akdeniz ülkeleri ve Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin tartışılması, kıtanın ekonomik kalkınma ihtiyaçlarının ayrıntılarıyla ele alınması planlanıyor.

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