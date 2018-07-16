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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Akdeniz meyve sineğine kültürel önlem

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Akdeniz meyve sineğine kültürel önlem

ADANA Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden ve özellikle Rusya Federasyonu'na ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineği ile mücadelede, ilaçlama dışında kültürel önlemin de önemli olduğunu bildirdi.

DOĞAN, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentle özdeşleşen, gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yoğun talep gören başta narenciye olmak üzere tüm meyve çeşitlerinde en önemli zararlılarından birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu söyledi.

Akdeniz meyve sineğinin, polifag bir zararlı olup, dünyada 350’den fazla farklı meyve, süs bitkisi, sebze türünde zarara yol açtığını belirten Doğan, “Bu zararlının konukçuları; kayısı, şeftali, nektari, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması, nar ve turunçgillerdir. Dolayısıyla mücadele periyodu da uzun sürmektedir” dedi.

Doğan, Akdeniz meyve sineği zararlısının, yöredeki sıcaklık itibariyle ve konukçularının mevsimlere göre bölgedeki varlığı sebebiyle yoğun zarara yol açtığı bilgisi vererek, şöyle konuştu:

"Bu zararlı genellikle, ince kabuklu ve olgun meyveleri tercih ederek zararını, doğrudan meyvede yapması nedeniyle ürünün ticari değerini düşürmekte ve dökülmelere sebep olmaktadır. Neticesinde bu durum ekonomik kayıplara yol açmaktadır."

Mehmet Akın Doğan, kayıpların önlenmesi için zararlıyla mücadelenin etkin şekilde yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Üreticilerimiz, meyve bahçelerinde sadece ilaçlama yaparak veya monitör amaçlı tuzaklamalar asarak değil, kültürel önleme de önem vermeli. Bu zararlının etkisinde kalarak düşen meyve atıkların toplandığı siyah poşetlerin ağzı bağlanıp 2 günden fazla sürede güneş gören yerde görecek şekilde bekletilmeli ve sinekler öldükten sonra imha edilmelidir” ifadelerini kullandı.

 

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