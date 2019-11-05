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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.11.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 10 ayda 11 milyar dolara yaklaştı

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 10 ayda 11 milyar dolara yaklaştı

Akdeniz İhracatçı Birliklerince (AKİB) yılın 10 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 10 milyar 956 milyon dolar oldu.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yazılı açıklamasında, üyelerinin ekim ayında 1 milyar 267 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti. Ekim ayında en çok Irak’a ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Uğur, "Irak’a yapılan ihracat ekim ayında yüzde 9,8 artırarak 127 milyon dolara çıktı. İkinci sırada 83,2 milyon dolarlık dış satımla Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sırada ise 70,7 milyon dolarla ABD yer aldı. AKİB’in ihracat performansı, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,7 arttı ve 10 milyar 956 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uğur, sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasında ihracatın yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:
"İhracatçılarımız, dinamizmleri, stratejik kararları ve doğru rota tespitleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Çok daha başarılı rakamlara ulaşabilmemiz adına, firmalarımızın finansman olanaklarına erişimi kritik önem taşıyor. 1 Kasım itibariyle faizlerin 11-14 bandına inmesi, ek istihdama sağlanan krediler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamının da iyileşmesi adına memnuniyet verici gelişmelerdir. Bizlerin sorumluluğu, bakanlığımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'nda, altı çizilen hedeflere yönelik stratejileri, sahada en iyi şekilde yürüterek, hem ihracatçılarımıza hem de ülke ekonomimize en iyi getiriyi sürdürülebilir şekilde sağlayabilmektir. Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinci ile hedeflerimizi aşacağımıza inanıyoruz." 

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