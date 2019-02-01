Akbank'tan ekonomiye 267 milyar lira kredi desteği

Akbank'ın 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, Akbank’ın toplam mevduatının 209 milyar liraya, aktiflerinin de 355 milyar liraya çıktığına işaret etti ve ekledi:

"Reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti."

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında ekonominin lokomotifi niteliğindeki ihracatçılara destek sağladıklarını vurgulayan Binbaşgil, "Akbank, geçtiğimiz hafta hizmete sunduğumuz İhracatçının Gücü Paketi ile ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunuyor. Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendiriyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız" diye ekledi.

Akbank'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği başarılı sermaye artışı işlemine de değinen Binbaşgil, "Halihazırda son derece kuvvetli olan finansal yapımızı daha da güçlendirdik ve önümüzdeki dönemde büyüme için ilave kapasite yaratmış olduk. Geçtiğimiz hafta içinde tamamlanan bu işlemimiz, yurtdışındaki yatırımcılarımızdan da büyük ilgi gördü. Bu işlem sonucu Türkiyeye yaklaşık 210 milyon dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandığını görmek bizi mutlu etti. Sermaye artışı işlemimizi Akbankın ve piyasaların ülkemizin geleceğine inancını yansıtan önemli bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

Akbank'ın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisinin piyasalar açısından önemli dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurtdışı borçlanmanın önü açıldı. Sağlam finansallarımız ve yurtdışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar USD tutarında dış kaynak sağladık" dedi.

Akbank'ın müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Güçlü marka ve finansallarımızın yanı sıra, kuvvetli bir insan kaynakları ve de teknolojik altyapımız ile bankacılıkta çıtayı yükseltiyoruz. Bu alanlara çok önem veriyor, ciddi yatırımlar yapıyoruz.

"2018'de yaygınlaştırmaya başladığımız Yeni Nesil Akbank Şubelerimiz; bu yıl içinde faaliyete geçecek Veri ve Yaşam Merkezimiz; genç, dinamik ve Türkiye'nin en iyi bankacıları olduğuna inandığım ekibimizle sektörde etkinliğimiz giderek artacak ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz.

"Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı)