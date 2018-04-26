Akbank'ın ilk çeyrek kârı beklentileri aştı
Akbank'ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 18 artarak 1.7 milyar liraya yükseldi ve beklentileri aştı.
Reuters anketine katılan uzmanların bankanın Ocak-Mart döneminde ortalama 1.6 milyar lira kâr açıklayacağını tahmin ediyorlardı.
Akbank'ın dün akşam yayımlanan ilk çeyrek bilançosuna göre net faiz gelirleri yüzde 29.9 artışla 3.1 milyar liraya yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 17.6 artışla 742.7 milyon lira oldu.
Akbank’ın 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Bankacılık sektörü, ekonomimizin en güçlü destekçilerinden bir tanesi. Biz de Akbank olarak yetmiş yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışımızla, ciddiyet ve disiplinimizle ekonomimize desteğimizi sürdürdük. Bu dönemde etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz, sağlıklı büyüme performansımız da her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı” dedi.
“REEL SEKTÖRE DESTEĞİMİZ 175 MİLYAR TL SEVİYESİNE ULAŞTI”
Binbaşgil, “2018’in ilk üç ayında aktiflerimiz 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. 225 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar seviyesine ulaştı” dedi.
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