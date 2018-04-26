Akbank'ın ilk çeyrek kârı beklentileri aştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
REUTERS-Hurriyet.com.tr
26.04.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Akbank'ın ilk çeyrek kârı beklentileri aştı

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Akbank'ın ilk çeyrek kârı beklentileri aştı

Akbank'ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 18 artarak 1.7 milyar liraya yükseldi ve beklentileri aştı.

Reuters anketine katılan uzmanların bankanın Ocak-Mart döneminde ortalama 1.6 milyar lira kâr açıklayacağını tahmin ediyorlardı.

Akbank'ın dün akşam yayımlanan ilk çeyrek bilançosuna göre net faiz gelirleri yüzde 29.9 artışla 3.1 milyar liraya yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 17.6 artışla 742.7 milyon lira oldu.

Akbank’ın 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Bankacılık sektörü, ekonomimizin en güçlü destekçilerinden bir tanesi. Biz de Akbank olarak yetmiş yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışımızla, ciddiyet ve disiplinimizle ekonomimize desteğimizi sürdürdük. Bu dönemde etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz, sağlıklı büyüme performansımız da her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

“REEL SEKTÖRE DESTEĞİMİZ 175 MİLYAR TL SEVİYESİNE ULAŞTI”
Binbaşgil, “2018’in ilk üç ayında aktiflerimiz 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. 225 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar seviyesine ulaştı” dedi.

 

 

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