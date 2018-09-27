"Akbank sendikasyonuna gösterilen ilgi Türkiye'ye güvenin göstergesi"

Dinçer, Akbank'ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Akbank'ın Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Dinçer, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk sağlanan sendikasyon kredisinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyona topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini aktararak, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), uluslararası finans merkezlerinin Türkiye'ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"YEP'in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi, ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir. Bugün gerçekleştirilen sendikasyonumuz için bankamızın üst yönetimi büyük gayret gösterdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bazılarıyla 40 yılı aşkın geçmişimiz olan geniş ve güçlü muhabir banka ağımıza teşekkür ederim. Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Sendikasyon kredimizi yüzde 104 gibi yüksek bir oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine de bu vesileyle 980 milyon dolar taze bir kaynak sağladık." dedi.



Akbank'ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Binbaşgil, törende yaptığı konuşmada, uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Sendikasyon kredimizi yüzde 104 gibi yüksek bir oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine de bu vesileyle 980 milyon dolar taze bir kaynak sağladık. Bunun için mutluyuz. Bu başarının arkasında 70 yıllık bir uzmanlık var. 70 yıldır Türkiye’nin bankasıyız. Türkiye bize 70 yıldır güveniyor." ifadelerini kullandı.

1 yıl vadeli sendikasyon kredisini libor yüzde 2,75 ve euribor yüzde 2,65 faiz oranı ile sağladıklarını söyleyen Binbaşgil, Akbank'ın bankacılık anlayışındaki temel unsurun istikrar ve güven olduğuna dikkati çekti.

Bu oranların gayet iyi olduğunu belirten Binbaşgil, "Çok iyi koşullarda alınmış bir sendikasyon kredisidir. Çünkü dünyada artık likidite azaldı. Maliyetler artıyor. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışı yaptı. Dolayısıyla dünyadaki şartlar da farklı noktalara geliyor. Uygun koşullarda bir borçlanma gerçekleştirdik." diye konuştu.





Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Akbank'ın ülkemizde olduğu gibi uluslararası piyasalarda da itibarı çok yüksek. Bu itibar yıllar boyu süregelen istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı ve de bütün bunların sonucunda oluşan güçlü bilançosundan kaynaklanmakta. Bankamız, Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine 70 yıldır destek veriyor. 1993 yılından bu yana bu işlem de dahil olmak üzere 45 sendikasyon işlemi tamamladık. Toplamda yaklaşık 35 milyar dolarlık uluslararası finansmanla binlerce şirketimizi destekledik, yüz binlerce istihdamın yaratılmasına katkıda bulunduk."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE TOPLAMDA 4,6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK SAĞLADIK"



Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyonlara öncülük ettiğini belirtti. Geçmiş aylarda piyasalarda yaşanan ciddi dalgalanmanın ardından yurt dışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülen kredi ile sendikasyon piyasasının açılışını yapma sorumluluğunun yine Akbank’ta olduğunu söyleyen Binbaşgil, Akbank'ın da sağlam bilançosu sayesinde bu sendikasyonu başarı ile gerçekleştirdiğini vurguladı.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bir anlamda diğer Türk bankalarının sendikasyonlarının da önü açılmış oldu. Bu pozitif gelişmeden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Diğer bankalarımızın da önümüzdeki günlerde sendikasyonlarını bizim gibi başarıyla yenileyeceklerine inanıyoruz. Geniş ve güçlü bir muhabir banka ağıyla yıllara dayanan güven odaklı bir ilişkimiz var. Bu ilişki gücünü sağlam bilançomuz, şeffaflığımız ve ihtiyatlı bankacılık yaklaşımımızdan alıyor. İmza attığımız bu son sendikasyon işlemiyle, toplamda yaklaşık 4,6 milyar dolar tutarında yurtdışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka olduk."

"TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN YANSIMASI"



Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, Akbank'ın sendikasyonuna gösterilen bu ilginin, ülkemizin bankacılık sektörü ve ekonomisine olan güvenin somut yansıması olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve borçlanma maliyetlerinin arttığı bu zorlu dönemde, uluslararası finans çevrelerinin en prestijli temsilcilerinin katılımıyla hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 yenileme oranıyla tamamladığımız bu işlemimizi, küresel yatırım çevrelerinin Türkiye ve de Akbank'ın potansiyeline kuvvetli inancı olarak yorumluyoruz. Bu anlaşmamızla bankamız, sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi. Bu işlemle birlikte sendikasyon piyasasının önü açılmıştır. Diğer bankalarımızın da aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum."