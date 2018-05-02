Akaryakıtta ÖTV indirimi ile ilgili flaş açıklama
Maliye Bakanı Ağbal, NTV'nin sorularını yanıtlıyor. Akaryakıtta ÖTV indirimi olabileceği iddialarını yaıtlayan Ağbal, "Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV yayınında soruları yanıtlıyor:
Akaryakıtta ÖTV indiriminin gündemde olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan Ağbal, "Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz " dedi.
"S&P KARARININ ZAMANLAMASI İLGİNÇ"
S&P'nin not indirimine değinen Ağbal şunları söyledi: "Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu."
BORÇ YAPILANDIRMA
31 Mart 2018 tarihi itibariyle kamuya yapılması gerekip de ödenmeyen bütün borçlar yapılandırma kapsamında.
Burada vergi alacağı olarak 119.2 milyarlık alacak söz konusu. SGK prim alacağı 64.3 milyar lira alacak söz konusu. Toplam 183.5 milyarlık bir alacağı yapılandıracağız. Alacaklar maliye bakanlığına gümrük bakanlığına il özel idareleri ve belediyelere olan borçları kapsıyor.
Vergi, vergi cezası, SGK primleri, idari para cezaları var, belediyelerin atık su alacakları var, katı atık ücretleri var.
Öğrencilerimizin kredi borçları var. Vatandaşların ecrimisil borçları var. Turizm yatırımcılarımızın ecrimisil borçları var.
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