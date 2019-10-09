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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akaryakıta yeni nesil yazar kasa geliyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Akaryakıta yeni nesil yazar kasa geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı azaltmak için harekete geçti.

Hazırlanan vergi usul tebliğ taslağı ile yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) uygulamasına geçilecek. Yeni nesil pompa ÖKC’ler, yakıt verileri aracın plaka bilgisini, yakıt alınan yer ve zaman bilgisini plaka bazlı günlük satış raporu verilerini Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemine doğrudan gönderecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, atılan adımın kaçakçılığı önlemek için ciddi bir adım olarak nitelerken, günlük veri akışının anlık veri akışına çevrilmesini istedi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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