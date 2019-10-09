Akaryakıta yeni nesil yazar kasa geliyor
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı azaltmak için harekete geçti.
Hazırlanan vergi usul tebliğ taslağı ile yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) uygulamasına geçilecek. Yeni nesil pompa ÖKC’ler, yakıt verileri aracın plaka bilgisini, yakıt alınan yer ve zaman bilgisini plaka bazlı günlük satış raporu verilerini Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemine doğrudan gönderecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, atılan adımın kaçakçılığı önlemek için ciddi bir adım olarak nitelerken, günlük veri akışının anlık veri akışına çevrilmesini istedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle