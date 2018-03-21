Akaryakıt fiyatları arttı! O araçlara talep patladı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Ocak ayı sonunda toplam 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’si (4 milyon 624 bin 750) LPG’li görülüyor. LPG’li otomobil sayısı son bir yılda 228 bin 623 adet artış gösterdiği kaydedildi.

"VATANDAŞ BENZİNLİ OTOMOBİL ALIP LPG TAKTIRIYOR"

LPG’nin benzine göre yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladığını vurgulayan BRC Türkiye distribütörü 2A Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü: "Rakamlara bakılırsa her yıl yaklaşık 750 bin adet otomobil satılıyor ve ortalama 200 bin tanesi LPG’li oluyor. Dolar/TL kurunun artacağı beklentisiyle benzin fiyatlarının da daha da zamlanacağını düşünen vatandaş da haklı olarak araçlarını daha rahat ve ekonomik kullanabilmek için otogaza dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse, ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG’li bir araç yaklaşık yüzde 40 tasarruf ile yaklaşık 60 TL’ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG’li araçların her 10 bin km’de veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HAVAYI EN ÇOK DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLAR KİRLETİYOR"

Örücü, LPG’li araçlarda CO2 emisyonunun benzine göre yüzde 16, dizele göre yüzde 11 daha düşük olduğunu ve bu nedenle sera etkisinin minimum düzeyde olduğunu belirterek: "Küresel ısınmanın ana kaynağı olan sera gazlarının en büyük sebebi motorlu taşıtlardır. Motorlu bir taşıt bir insanın bir günde soluduğu havanın tamamını 10 dakika içerisinde kirletmektedir. LPG’de zehirli emisyonların olmadığından toprağa ve suya bir zarar söz konusu değildir. 5 Milyon LPG’ li araç sayısına ulaştığımızda karbondioksit salınımı yılda 2 milyon ton azalmış olacaktır. Bu sebeple LPG,doğalgaz gibi alternatif yakıtlarla çalışan araçların teşvik edilmesi gerekiyor" dedi.