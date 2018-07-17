AK Parti'den turizm bülteni

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayan temmuz ayı ekonomi bülteninde, Türkiye'nin 2002'den bu yana turizm hedefleri, rakamlarıyla yer alıyor.

Yılmaz, sunum yazısında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm sektörünün tüm dünyada büyük bir atılım gösterdiğini, turizmin dünyada gayrisafi milli hasılasının ve toplam istihdamının yüzde 10'una denk gelen büyüklüğe sahip olduğunu, geçen yıl dünyada yüzde 7 büyüyen turizm sektöründe, bu yıl yüzde 4-5 bandında büyüme beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Turizmin neredeyse tüm alanlarını kapsayan potansiyeli göz önüne alındığında turizm alanındaki gelişmelerin hem ülke ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya olumlu etkisi olacaktır. 2002'de turizm denildiğinde akla sadece deniz, kum ve güneş gelirken, turizm artık spordan gastronomiye, inançtan termal ve sağlık turizmine kadar birçok alanda cazibe merkezi olmaya aday konumundadır. Turist davranışlarındaki değişimler ve turizm rotalarının çeşitlenmesi Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmede faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin yeni yönetim döneminde 50 milyon turist hedefi bulunduğunu vurgulayarak, "Yıl 2023 Siyasi Vizyon çerçevesinde de başka alanlarda olduğu gibi turizm sektörü için de hedeflerimiz bulunmaktadır. Şüphesiz Türkiye bu şahlanış döneminde, her alanda olduğu gibi turizm alanında da başarılı politikalarla hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

"AK PARTİ DÖNEMİ TURİZM" BÜLTENİ

Bültende turizmin, ekonomik getirisi sebebiyle Türkiye için stratejik önemine değinilerek, turizmin istihdamı arttırdığına, dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olduğuna, sıcak para girişiyle piyasaların likidite devamlılığını sağladığına dikkati çekildi.

AK Parti'nin 16 yılllık döneminde, turizm sektörünün büyümesine işaret edilen bültende, turist sayısının 12-13 milyondan 32-33 milyona, turizm gelirlerinin 13,5 milyar dolardan 26-27 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Turizmin desteklenmesi amacıyla seyahat acentelerine yakıt desteğinin başlatıldığı hatırlatılan bültende, "2017 yılında 86 seyahat acentesine 565 milyon lira uçuş desteği sağladık. Böylece Türkiye'ye 2002'de gelen turist sayısı bakımından dünyada 17'nci sıradayken 2016'da 10'uncu sıraya yükselmiştir. Türkiye'ye gelen turist sayısının uluslararası turist sayısına oranına baktığımızda ise 2002'de yüzde 1,9 iken bu oran 2017'de yüzde 2,8'e ulaşmıştır. Suriye başta olmak üzere bölgemizde gelişen olaylara bağlı turist sayısı ve turizm gelirleri nispeten bir miktar düşse de 2017'de yabancı ziyaretçi sayısı 32,4 milyon kişi, turizm geliri ise 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." bilgisine yer verildi.

Turizm gelirlerinin son 15 yılın zirvesine 34,3 milyar dolarla 2014'te ulaştığı ifade edilen bültende, 2015 ve 2016'da ise bölgedeki olaylara bağlı olarak göreceli miktarda düşüş gösteren turizm gelirlerinde, bu yıl artış beklendiği vurgulandı. Bu yıl otellere yoğun talep ve doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda, 32 milyar dolarlık turizm geliri öngörüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK 10'DA

Türkiye'ye gelen turist sayısına yer verilen bültende, "2002'de ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyon 256 bin 28 kişiyken 2014'te 36 milyon 837 bin 900 kişiyle en yüksek rakama ulaşmıştır. 2018 için ise 40 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi hedeflenmektedir. Öte yandan Türkiye'nin turizm potansiyeli uluslararası arenada değerlendirilecek olursa Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre, 2017'de Türkiye'nin 31,3 milyon ziyaretçi sayısıyla dünyada en çok uluslararası ziyaretçi alan 10'uncu ülke olduğu görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin turizm potansiyelinin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi adına seyahat acentelerinin önemli bir rol oynadığının altı çizilen bültende, "2002 yılında 4 bin 465 olan seyahat acente sayısı 2016'da 9 bin 162'ye ulaşmıştır. Türkiye’nin turizm potansiyeli göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda da bu yükseliş eğilimine devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatak sayısının, 2002'de 619 bin iken, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 198 bine ulaştığı aktarıldı.

"AK PARTİ TURİZME HER ZAMAN GEREKLİ ÖNEMİ VERMİŞTİR"

Ülkelerin önemli döviz gelirlerinden birisi olan turizm sektörüne AK Parti'nin her zaman gerekli önemi verdiği vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"Turizm tamamen ülkemizin kendi imkanları, ürünleri ve varlıklarıyla hizmet üretmektedir. Bu da turizm faaliyetleriyle ortaya çıkan kaynağın ülkemize katkısını, gücünü ve değerini arttırmaktadır. AK Parti iktidarı olarak bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da turizm alanında potansiyelimizi geliştirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmeye devam edeceğiz. U?lkemizin rekabet gücünü arttırarak dünya turizminde aldığı payı yükseltmeye devam edeceğiz."

Kıyı turizminde yakalanan başarının kış, sağlık, doğa-macera ve spor gibi alternatif turizm türlerinde de gösterileceği belirtilen bültende, "Türkiye'ye karşı yapılan seyahat uyarılarının ciddiyetini kaybetmesi 2017 turizm istatistiklerine olumlu yansımıştır. Hem 2018 hem de 2023 turizm hedeflerine ulaşabilmek için akılcı turizm politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Gelişen ve çeşitlenen turizm ile milli gelirimizi ve istihdamımızı arttırmanın yanı sıra temel meselemiz olan cari açığı azaltma konusunda da önemli bir ilerleme sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.