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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

AK Parti'den turizm bülteni

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AK Parti'den turizm bülteni

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca "AK Parti Dönemi Turizm" başlığıyla hazırlanarak teşkilatlara gönderilen ekonomi bülteninde Türkiye'nin turizm hedeflerine yer verildi.

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın  sunumuyla başlayan temmuz ayı ekonomi bülteninde, Türkiye'nin 2002'den bu yana turizm hedefleri, rakamlarıyla yer alıyor.

Yılmaz, sunum yazısında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm  sektörünün tüm dünyada büyük bir atılım gösterdiğini, turizmin dünyada gayrisafi  milli hasılasının ve toplam istihdamının yüzde 10'una denk gelen büyüklüğe sahip  olduğunu, geçen yıl dünyada yüzde 7 büyüyen turizm sektöründe, bu yıl  yüzde 4-5 bandında büyüme beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğuna işaret eden Yılmaz,  "Turizmin neredeyse tüm alanlarını kapsayan potansiyeli göz önüne  alındığında turizm alanındaki gelişmelerin hem ülke ekonomisine hem de  bölgesel kalkınmaya olumlu etkisi olacaktır. 2002'de turizm denildiğinde akla  sadece deniz, kum ve güneş gelirken, turizm artık spordan gastronomiye,  inançtan termal ve sağlık turizmine kadar birçok alanda cazibe merkezi olmaya  aday konumundadır. Turist davranışlarındaki değişimler ve turizm rotalarının  çeşitlenmesi Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmede faydalı olacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin yeni yönetim döneminde 50 milyon turist hedefi  bulunduğunu vurgulayarak, "Yıl 2023 Siyasi Vizyon çerçevesinde de başka  alanlarda olduğu gibi turizm sektörü için de hedeflerimiz bulunmaktadır.  Şüphesiz Türkiye bu şahlanış döneminde, her alanda olduğu gibi turizm  alanında da başarılı politikalarla hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini  kullandı.

 "AK PARTİ DÖNEMİ TURİZM" BÜLTENİ

Bültende turizmin, ekonomik getirisi sebebiyle Türkiye için stratejik  önemine değinilerek, turizmin istihdamı arttırdığına, dış ticaret açığının  kapanmasına yardımcı olduğuna, sıcak para girişiyle piyasaların likidite  devamlılığını sağladığına dikkati çekildi.

AK Parti'nin 16 yılllık döneminde, turizm sektörünün büyümesine  işaret edilen bültende, turist sayısının 12-13 milyondan 32-33 milyona, turizm  gelirlerinin 13,5 milyar dolardan 26-27 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Turizmin desteklenmesi amacıyla seyahat acentelerine yakıt desteğinin  başlatıldığı hatırlatılan bültende, "2017 yılında 86 seyahat acentesine 565  milyon lira uçuş desteği sağladık. Böylece Türkiye'ye 2002'de gelen turist  sayısı bakımından dünyada 17'nci sıradayken 2016'da 10'uncu sıraya  yükselmiştir. Türkiye'ye gelen turist sayısının uluslararası turist sayısına  oranına baktığımızda ise 2002'de yüzde 1,9 iken bu oran 2017'de yüzde 2,8'e  ulaşmıştır.  Suriye başta olmak üzere bölgemizde gelişen olaylara bağlı  turist sayısı ve turizm gelirleri nispeten bir miktar düşse de 2017'de yabancı  ziyaretçi sayısı 32,4 milyon kişi, turizm geliri ise 26,3 milyar dolar olarak  gerçekleşmiştir." bilgisine yer verildi.

Turizm gelirlerinin son 15 yılın zirvesine 34,3 milyar dolarla 2014'te  ulaştığı ifade edilen bültende, 2015 ve 2016'da ise bölgedeki olaylara bağlı  olarak göreceli miktarda düşüş gösteren turizm gelirlerinde, bu yıl artış  beklendiği vurgulandı. Bu yıl otellere yoğun talep ve doluluk oranları göz  önünde bulundurulduğunda, 32 milyar dolarlık turizm geliri öngörüldüğü  belirtildi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK 10'DA

Türkiye'ye gelen turist sayısına yer verilen bültende, "2002'de ülkeye  gelen yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyon 256 bin 28 kişiyken 2014'te 36 milyon  837 bin 900 kişiyle en yüksek rakama ulaşmıştır. 2018 için ise 40 milyon  turistin Türkiye'ye gelmesi hedeflenmektedir. Öte yandan Türkiye'nin turizm  potansiyeli uluslararası arenada değerlendirilecek olursa Dünya Turizm  Örgütünün verilerine göre, 2017'de Türkiye'nin 31,3 milyon ziyaretçi  sayısıyla dünyada en çok uluslararası ziyaretçi alan 10'uncu ülke olduğu  görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin turizm potansiyelinin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi  adına seyahat acentelerinin önemli bir rol oynadığının altı çizilen bültende,  "2002 yılında 4 bin 465 olan seyahat acente sayısı 2016'da 9 bin 162'ye  ulaşmıştır. Türkiye’nin turizm potansiyeli göz önüne alındığında  önümüzdeki yıllarda da bu yükseliş eğilimine devam etmesini bekliyoruz."  değerlendirmesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatak sayısının, 2002'de 619 bin  iken, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 198 bine ulaştığı aktarıldı.

"AK PARTİ TURİZME HER ZAMAN GEREKLİ ÖNEMİ VERMİŞTİR"

Ülkelerin önemli döviz gelirlerinden birisi olan turizm sektörüne  AK Parti'nin her zaman gerekli önemi verdiği vurgulanan bültende, şunlar  kaydedildi:

"Turizm tamamen ülkemizin kendi imkanları, ürünleri ve  varlıklarıyla hizmet üretmektedir. Bu da turizm faaliyetleriyle ortaya çıkan  kaynağın ülkemize katkısını, gücünü ve değerini arttırmaktadır. AK Parti  iktidarı olarak bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da turizm alanında  potansiyelimizi geliştirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Kültür  ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini  yönlendirmeye devam edeceğiz. U?lkemizin rekabet gücünü arttırarak dünya  turizminde aldığı payı yükseltmeye devam edeceğiz."

Kıyı turizminde yakalanan başarının kış, sağlık, doğa-macera ve  spor gibi alternatif turizm türlerinde de gösterileceği belirtilen bültende,  "Türkiye'ye karşı yapılan seyahat uyarılarının ciddiyetini kaybetmesi 2017  turizm istatistiklerine olumlu yansımıştır. Hem 2018 hem de 2023 turizm  hedeflerine ulaşabilmek için akılcı turizm politikaları uygulamaya devam  edeceğiz. Gelişen ve çeşitlenen turizm ile milli gelirimizi ve istihdamımızı  arttırmanın yanı sıra temel meselemiz olan cari açığı azaltma konusunda da  önemli bir ilerleme sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

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