AK Parti, turizm teşvik paketi hazırladı
AK Parti, 12 maddelik turizm yatırımlarıyla ilgili teklifini TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Turizm Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Teklifte turizm yatırımlarının hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemeler var." dedi.
Muş, su altı dalış turizmi ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını bildirdi.
HAFTAYA GENEL KURUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Teklifin Cuma günü komisyonda görüşülmesi, haftaya da Genel Kurul'a getirilmesi planlanıyor.
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