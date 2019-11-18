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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.11.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması! EYT'de son gelişmeler neler?

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması! EYT'de son gelişmeler neler?

Kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, prim gün sayısını doldurup emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT ile ilgili araştırmalar devam ederken, konuyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? İşte, Sözcü Çelik'in konuyla ilgili o açıklaması ve EYT'de gelinen son durum....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, uzun süredir kamuoyunun takip ettiği EYT konusuna değindi. İşte, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?" sorusunun yanıtını merak edenler için konuyla ilgili detaylar.

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Sanki bir EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine kulak asmıyoruz. Karşı geliyormuşuz gibi algı yapılıyor. Tabi ki biz onları dinliyoruz çalışma yapıyoruz. Bu durumun ülkeye maaliyeti yüksektir ve Cumhurbaşkanımız da son sözü söylemiştir. Çözülecek bir durum varsa tabi çözülecektir ama çözülemicek bir durum varsa açık bir şekilde ifade ediyoruz.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

 

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