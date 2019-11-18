AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması! EYT'de son gelişmeler neler?
Kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, prim gün sayısını doldurup emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT ile ilgili araştırmalar devam ederken, konuyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? İşte, Sözcü Çelik'in konuyla ilgili o açıklaması ve EYT'de gelinen son durum....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, uzun süredir kamuoyunun takip ettiği EYT konusuna değindi. İşte, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne?" sorusunun yanıtını merak edenler için konuyla ilgili detaylar.
EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Sanki bir EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine kulak asmıyoruz. Karşı geliyormuşuz gibi algı yapılıyor. Tabi ki biz onları dinliyoruz çalışma yapıyoruz. Bu durumun ülkeye maaliyeti yüksektir ve Cumhurbaşkanımız da son sözü söylemiştir. Çözülecek bir durum varsa tabi çözülecektir ama çözülemicek bir durum varsa açık bir şekilde ifade ediyoruz.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
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