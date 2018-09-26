Airbus, helikopterleri için SBAIR ile anlaştı
Dünya devi Airbus, helikopterlerini, Türkiye’deki kullanıcılarla sunmak için sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren SABIR ile el sıkıştı. Airbus'ın Türkiye distribütörü SBAIR‘in kurucularından Mehmet Yüksel Hocaoğlu, “Gelecekte helikopter operasyonlarını artırmak ve hatta süreçte çeşitlendirmek için; öncelikle sayıca yetersiz olan heliport sayısını artıracağız” dedi.
152 ÜLKEDE FAALİYETTE
Ürettiği helikopterleri dünyanın 152 ülkesinde kullanılan Airbus, Türkiye’deki etkinliğini artırma yoluna gitti. Airbus'ın Türkiye distribütörü SBAIR‘in kurucularından Mehmet Yüksel Hocaoğlu, öncelikle helikopter sayısını artıracaklarına vurgu yaparak “Helitaxi, Aerial Work operasyonlarını da üstlenerek Türkiye’de bu sektörü her anlamda büyüteceğiz.” dedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ayrıldıktan sonra 2005 yılına kadar fiilen pilot olarak uçan Hocaoğlu, 2005 yılı sonrasında ‘İş Havacılığı’ alanına yöneldi.
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