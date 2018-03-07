Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Airbus 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Airbus 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

PARİS (AA)
07.03.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, üretim ritmindeki değişiklikler nedeniyle faaliyette bulunduğu 4 ülkede toplam 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Airbus'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin üretim politikası ve sipariş yoğunluğunda meydana gelen değişikliklerle yeni adımların atılması yönünde kararlar alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şirketin ürettiği A380 ve A400M tipi uçakların siparişi ve teslimat trafiğinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'da bulunan tesislerde çalışan 3 bin 700 kişinin işine son verileceği bildirildi. 

Şirketin, işten çıkarmalar sonrası çalışanlar için ortaya çıkacak sonuçları sorumluluk tavrı çerçevesinde ele alacağı belirtilen açıklamada, 2020'den itibaren A380 modeli için yılda 6, A400M uçağı için ise 8 adet üretim ritmine girileceği kaydedildi. 

Etiketler: Airbus , işten çıkarma , A380
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri