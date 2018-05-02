Air France, Tahran uçuşlarını azaltıyor
Air France sözcüsü, şirketin yan kuruluşu olan Joon Havayolları'nın Paris-Tahran uçuşlarını, son iki yıldaki düşük performans nedeniyle sadece yaz mevsiminde yapacağını açıkladı.
Sözcü Reuters'e gönderdiği e-posta mesajında "Air France programında daha elverişli taleplere cevap verecek değişiklikler yapmaya karar vermiştir" dedi. İki yıl önce başlayan Joon uçuşları 28 Ekim tarihinden itibaren yapılmayacak.
Air France'ın bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmayı 12 Mayıs'tan itibaren sürdürüp sürdürmeme kararı beklenirken geldi.
Bu anlaşma, nükleer programını daraltma taahhüdü karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların bir kısmını askıya alıyor. Ancak anlaşmaya göre, imzacı olan büyük devletler İran'ın nükleer teknolojisini silah yapımı için kullanmadığına ikna olmalı.
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