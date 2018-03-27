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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.03.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Air France çalışanları yine grev yapacak

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Air France çalışanları yine grev yapacak

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceği duyuruldu.

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 ayrı sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, daha önce 30 Mart için kararlaştırılan greve 3 ve 7 Nisan'ın da eklendiği bildirildi.

Açıklamada, sendikalara üye pilotlar, kabin görevlileri ve yer hizmetleri çalışanlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 6 maaş artışı talep ettiği belirtildi.

Air France çalışanları 22 Şubat ve 23 Mart'ta da grev yapmış, uçuşların yaklaşık yüzde 25'i iptal edilmişti. Şirkete 26 milyon avroluk kayba neden olan grevlere devam etme kararı alan çalışanlar, 30 Mart'tan sonra okulların 2 haftalık tatile gireceği 3 ve 7 Nisan'da da grevi sürdürüp yönetime baskı yapmayı planlıyor.

Fransa'da geçen hafta başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı. Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katılmıştı. Protestolara emekliler de destek vermişti.

Son olarak ülkede çöp toplama ve işleme çalışanları da bugün yayımladıkları bildiriyle grev kararı almıştı.

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