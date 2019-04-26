Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAir Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı
GeriEkonomi Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.04.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı

Arnavutluk'un, Türk Hava Yolları ortaklığında kurulan ilk ulusal hava yolu şirketi "Air Albania", İstanbul Havalimanı'ndan Tiran'a ilk uçuşunugerçekleştirdi.

Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal hava yolu şirketi "Air Albania", İstanbul Havalimanı'ndan seferlerine başladı.

Tam kapasiteye geçmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelen ilk yabancı hava yolu şirketi olma özelliği taşıyan Air Albania, İstanbul'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a günde 2 sefer düzenleyecek.

İlk uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kontuarı'nda tören düzenlendi. Konuşmalar öncesi Air Albania ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yöneticileri, birlikte pasta kesti.

Burada, basın mensuplarına açıklama yapan Air Albania Genel Müdürü Sinan Dilek, ilk uçuş dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'na gelen ilk yabancı hava yolu şirketi olduklarını dile getiren Dilek, "Bunun da gururunu yaşıyoruz. Air Albania Türk Hava Yolları'nın yüzde 49'la bir iştiraki. Aslında Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili stratejik ortaklık neticesinde meyve vermiş, 9 aylık bir çalışma süresinden sonra uçuşlarına bugün itibarıyla başlayan ve gelecek hedefleri büyük olan bir şirket. İleride sadece Türkiye-Arnavutluk arasında değil, Arnavutluk ile Avrupa arasında seferler düzenleyecek bir hava yolu şirketi. İlk seferimize İstanbul-Tiran arasında başlıyoruz. 2019 yazında filomuza katacağımız yeni uçaklarla İtalya ve İngiltere'deki destinasyonlara uçacağız." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini dile getiren Dilek, "Gayet müthiş. Bir zafer anıtı. Dünyanın en büyük havalimanı. Buradan uçuş başlatmak bizim için bir gurur." dedi.

Sinan Dilek, hava yolunun kuruluşu sürecinden bu yana desteklerini esirgemeyen THY yönetimine ve şirkete katkı verenlere teşekkür etti.

"HEDEF PAZARLARIMIZ ARASINDA ÇİN VE HİNDİSTAN VAR"

İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar da İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçmesinin ardından ilk hava yolu şirketini ağırladığını söyledi.

Başar, Air Albania'nın bu açıdan kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Hoş geldi, sefa geldi. Umarım onlar, tüm yolcularımız için güvenli ve keyifli seyahatler olur. Büyümeye devam edeceğiz. Hedef pazarlarımız arasında Çin ve Hindistan var. Yakın zamanda buralardan da güzel haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Air Albania'nın ilk yolcularından Panajot Panajoti ise ülkesinin sahip olduğu hava yolunun ilk yolcusu olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Panajoti, İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini dile getirerek, "Mimariden güvenliğe kadar her şey çok iyi." dedi. Konuşmaların ardından yolculara pasta ikram edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yerli yabancı turist akın ediyor! Fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar...

Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı

Ödeme tarihi yaklaşıyor! Bakın ne kadar alacaksınız

Irak 2030'a kadar dünyanın 4. petrol üreticisi olacak