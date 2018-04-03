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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.04.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

"Aile dostu" dizilere devlet desteği geliyor

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"Aile dostu" dizilere devlet desteği geliyor

RTÜK Başkanı Yerlikaya: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'aile dostu' dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur" açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla "aile dostu" dizilerin ödüllendirilmesine yönelik yasal düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, teşvik için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "aile dostu" diziler ile televizyonlarda yer alan film ve animasyonlara bu yıldan itibaren verilecek teşvik ödülü çalışmasının detaylarını anlattı.

RTÜK'ün sadece denetleme değil aynı zamanda bir düzenleme kurulu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, ilk olarak Türkçenin doğru ve güzel kullanımıyla ilgili spiker ve sunuculara diksiyon dersi vererek sertifikalandırdıklarını belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu çalışmayı yürüttüklerini, hatta bazı bölgelerde yoğun talepten dolayı çalışmayı tekrar ettiklerini kaydetti.

"SEMBOLİK AMA ONURSAL BİR ÖDÜL OLACAK"

Bu uygulamanın yanında "aile dostu" dizi, TV'deki filmler ve animasyonlara teşvik ödülü verilmesine yönelik çalışmanın da devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk. Aile Bakanlığımızla kriterleri belirledik, bunu onayladık. Daha sonra Sayıştay gibi resmi diğer yerlerden de onaylar geldikten sonra bu ödülleri dağıtmaya başlayacağız. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'aile dostu' dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur."

Türk dizilerinin yurt dışında çok satıldığını, satılan dizi sayısının 100'ü aştığını ve son zamanlarda Avrupa, Asya ve Kafkasya'da çok sayıda Türk dizisinin izlenmeye başlandığını anlatan Yerlikaya, bu durumun yüz güldürdüğünü ancak Türk toplumunun daha iyi tanıtılması için sıkıntılı içeriklerin de düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, Türkiye'nin ve Türk kültürünün diziler üzerinden tanıtımının önemine işaret ederek, "Siz ne kadar para harcarsanız harcayın bir dizideki Türk kültürünün, tarihi yerlerin gösterilmesini, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı başka hiçbir reklamda yapamazsınız ama o dizide küfürün envai çeşidini sergilerseniz o zaman o dizide siz Türk kültürüne de hakaret etmiş, Türk kültürünü de yanlış aksettirmiş olursunuz." şeklinde konuştu.

ÖDÜLLERİN İLKİNİN BU YIL VERİLMESİ PLANLANIYOR

RTÜK Başkanı Yerlikaya, yasal düzenlemesi son aşamaya gelen teşvik ödülü sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik şu bilgileri verdi:
"Şu anda ödülleri belirleyecek komisyon oluşturulacak. Bilim adamlarının, sektörden isimlerin de olması planlanıyor. Ondan sonra da ödülün dağıtım aşamasına geçilecek. Biz normalde haziran veya temmuz gibi düşünüyorduk ama süreç elimizde olmayan sebeplerden biraz uzadı. Dolayısıyla belki temmuz, ağustosu bulabilir ama bu yıl inşallah Aile Bakanlığımızla ilk ödülleri dağıtmayı düşünüyoruz."
Televizyonlardaki "aile dostu" dizi, film ile animasyonlara teşvik ödülünün bu yıldan itibaren her yıl verilmesini hedeflediklerini aktaran Yerlikaya, detaylar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

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