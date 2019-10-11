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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Ahşap eşya ithalatına "endüstriyel ağaç" freni

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Ahşap eşya ithalatına "endüstriyel ağaç" freni

Orman Genel Müdürlüğünce endüstriyel ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalarla artan odun üretimi sayesinde, 2015'te yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ahşap ve yonga levha ürünleri ithalatı geçen yıl itibarıyla 873 milyon dolara geriledi.

Orman Genel Müdürlüğünce, endüstriyel ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalar sonucu artan odun üretimiyle, 2015'te yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ahşap ürünleri ve yonga levha ürünleri ithalatı geçen yıl itibarıyla 873 milyon dolara düştü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, Türkiye'deki ahşap ve kağıt sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Artan nüfus ve endüstrideki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de odun ham maddesine talebin giderek yükseldiğini ve arz-talep açığının büyüdüğünü belirten Karacabey, söz konusu açığın sadece doğal ormanlardan yapılacak üretimle karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Karacabey, üretimin artırılması sonucu odun ham maddesi ihtiyacının ülke kaynaklarından karşılanmasının ithalatı da ciddi oranda düşüreceğini bildirdi. Kağıt sektörünün ham madde ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013'te Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlandığını anımsatan Karacabey, "Eylem planı kapsamındaki endüstriyel ağaçlandırmalarla yapılacak kitlesel üretim sayesinde doğal ormanlar üzerindeki baskı önlenecek. Böylece mevcut orman alanları korunarak, orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesinin önü açılacak." dedi.

Karacabey, endüstriyel orman işletmeciliğiyle küçük alanlardan büyük miktarda odun ürünü elde etmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Endüstriyel ağaçlandırmalar, bitkinin doğma ve kuruma süresi içinde toprakta büyük miktarlarda karbon depolaması nedeniyle atmosferdeki karbon döngüsü üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Kyoto Protokolü kapsamında dikkate alınması gereken bir sektör olarak görülmektedir."

Uluslararası odun ticaretinde sertifikalı ürünlerin payının giderek arttığına dikkati çeken Karacabey, endüstriyel ağaçlandırmaların sertifikalandırma uygulamalarında Türkiye'nin önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMANIN FAYDASI

Karacabey, Türkiye'nin, Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde kızılçam, Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde de sahil çamı, kızılağaç ve dişbudak gibi yapraklı, hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırmaya uygun geniş potansiyel alanlarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları, orman ürünleri endüstrisine ham madde sağlamak amacıyla iyi yetişme ortamlarında, her türlü mekanizasyon teknikleri kullanılarak, 20-25 yıllık idare süresiyle işletilen ve yılda en az 10 metreküp/hektar ortalama artım yapmasını sağlayan hızlı gelişen türlerle oluşturulan plantasyonlardır."

Türkiye'nin endüstriyel odun ihtiyacının yıllık yaklaşık 32 milyon metreküp olduğuna işaret eden Karacabey, "Talebin 28,5 milyon metreküpü yerli kaynaklardan karşılanmaktadır. Odun ham maddesi ithalatı için 2015'te ödenen para 1,5 milyar dolardan 2018 yılı itibarıyla 873 milyon dolara gerilemiş olup, ahşap ve ahşap ürünleri sektöründe cari açık kapatılmıştır." diye konuştu. 

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