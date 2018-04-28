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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Vahap MUNYAR
28.04.2018 - 23:52, Son Güncelleme:

Gaziantep'te başladılar! Şimdi ihracatları 280 milyon dolara ulaştı

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
Gaziantep'te başladılar! Şimdi ihracatları 280 milyon dolara ulaştı

1980’li yıllarda Gaziantep’ten aldıkları ürünleri memleketleri Midyat’ta pazarlayarak iş hayatına atılan Altunkaya Ailesi, 1991 Körfez Savaşı döneminde Irak pazarına girerek ihracata adım attı. 1992’de ihracatı öne çıkararak işlerinin yönetim merkezini Gaziantep’e taşıdı.

Sri Lanka’dan aldıkları dökme çayı Irak pazarına ihraç eden Altunkaya kardeşler, 2000’li yılların başlarında bölge pazarının taleplerini dikkate alarak üretime de girdi. Çay ve kahve üretip, paketlemeye sıra geldiğinde marka ismi konusuna kafa yoruldu.

Büyük abiler Ahmet ve Mahmut, kardeşlerini topladı, üretecekleri çay ve kahveye isim arayışına girdi. Danışmanlarının bulduğu farklı isimler masaya konuldu. Ancak, akılları İran’daki çay markası “Ahmad”a takıldı:

- Biz de Ahmet’ten yola çıkıp “Ahmad” desek olmaz. En iyisi Mahmut’tan yola çıkıp, “Mahmood” diyelim.

Böylece Altunkaya Grubu’nun çay, kahve, süt tozu gibi ürünleri “Mahmood” markasıyla önce bölge ülkelerine ihracata yöneldi, ardından iç pazara da girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Gaziantep’teki programlarından biri vesilesiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile birlikte grubun kentteki fabrikalarını gezdim.

Altunkaya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, fabrikaları gezerken gıdada 1000’i aşkın çeşitlerinin olduğunu belirtti:

- Gaziantep’teki tesislerimizde kahve ve toz içecek, margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı, sos ve toz gıda üretiyoruz. Çayı Sri Lanka’da üretiyoruz. İran ve

Irak’ta paketleme tesisimiz var. Dubai’de de doğal sıvı içecek ve süt tozu üretiyoruz.

Tarım ve hayvancılık sektöründe de faaliyet gösterdiklerini aktarıp, diğer şirketlerine işaret etti:

- Bebek bezi ve temizlik kağıtları üretiminde de büyük bir tesisimiz faaliyet gösteriyor...

Çayı Sri Lanka’dan alma gerekçelerine değindi:

- Ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde çay hasatı yılda 2-3 defa olur. Sri Lanka’da en az 24 hasat olur. Yağışlara bağlı olarak hasat sayısı 33’ü de bulur.

Yani, 1.5 haftada bir hasat gerçekleşir. Cenabı Allah o ülkeye bu imkanı vermiş.

Cirolarını merak ettim, bilgiyi paylaştı:

- 1.3 milyar lira... Yüzde 90’ı aşkın bölümü ihracatttan sağlanıyor.

Ardından iş yapma biçimlerini şu mesajla özetledi:

- Allah’ın “haram” kıldığından, devletin yasakladığından uzak dururuz... Örneğin, hiç faizle para kullanmayız...

O kadar yatırım, 280 milyon dolarlık ihracat, 1.3 milyar lira ciro...

Faizle para kullanmadan gerçekleşir mi?  

 

ÜRETİM FAZLASINI YAKMAK YAKIŞIR MI

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Rıza Hasoğlu, 4-5 yıl önce Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü büyük mağaza zincirlerinden birine üretim yapan birkaç tesisi gezdi.

Hemen hepsinde üretim fazlasının stokta bekletildiğini görünce sordu:

- Bu ürünleri ne yapıyorsunuz?

Aldığı yanıta şaşırdı:

- Eğer asıl siparişi veren şirket almazsa, kalanını imha ediyoruz. Yani, yakıyoruz.

Söz konusu ürünleri alıp ihracata yönlendirmeyi planladı. Üreticileri ikna edemedi. Siparişi veren zincirin yönetiminin kapısını çaldı:

- Türkiye’de üretttirdiğiniz malların artanlarını imha ettirdiğinizi öğrendim. Dünyada bu ürünlere ihtiyacı olan milyonlarca insan var. Ayrıca, tekstil ürünlerini yaktırınca çevre kirliliğine yol açtığınızın farkında değil misiniz? Bu sizin gibi büyük bir kuruluşa yakışyor mu? O ürünleri devralıp ihraç etmek isterim.

Şirket önce sınırlarını çizdi:

- 36 ülkede doğrudan mağazalarımız var. O ülkelere ihraç edemezsin. Ayrıca, söz konusu ülkelere komşu olan ülkelere de girmeni istemeyiz.

Hasoğlu için sipariş fazlası ürünleri satamayacağı ülke sayısı bir anda 58’e çıktı, o da hedefine Sahra Altı Afrika’yı koydu:

- Sipariş fazlası ürünleri kiloyla alır, Sahra Altı Afrika ülkelerinde yine toptan noktalarında kiloyla satarım.

Söz konusu toptan mağazaların adını “Mr. Stock” yaptı, yola koyuldu... 

 

YUNANİSTAN, BİZİM ÇİPURA’YA SARILDI

SU Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, geçen hafta Brüksel’deki “Seafood Expo 2018” fuarından dönüşünde aradı:

- Yunanistan’a Çipura ve Levrek satışımızda yüzde 50 artış var. Bu yılın ilk 3 ayında Yunanistan’a su ürünleri ihracatımız 15 milyon doları buldu. Yunanistan, dünyada bu sektörde en büyük rakibimiz. İhracatta sağladığımız artış, bizim için çok önemli.

Sagun, en çok ihracatı Hollanda’ya yaptıklarını vurgulayıp, ekledi:

- Su ürünleri toplam ihracatımız bu yılın ilk 3 ayında yüzde 15 artarak 233 milyon dolara ulaştı. Bu yılın sonunda 1 milyar doların üzerine rahatlıklar çıkarız.

Brüksel’deki fuarda Türkiye’den 15 şirketin “milli katılım” çerçevesinde yer aldığını kaydetti:

- Sektörümüzün en önemli ihraç kalemlerinde Orkinos’ta geçen yıl kota artışı sağladık. Kotamızı daha da artırmak için çalışmalarımız sürecek.

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR
vmunyar@hurriyet.com.tr
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