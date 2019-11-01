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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ahilik Fonu için geri sayım başladı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Ahilik Fonu için geri sayım başladı

Esnafın işsizlik fonu ‘Ahilik Fonu’ için geri sayım başladı. 2017 yılında yasalaşan fon kapsamında, esnaftan yeni yılla birlikte kesinti yapılmaya başlanacak. Dükkanını kapatan esnaf, koşulları sağlaması durumunda fondan yararlanacak.

YÜZDE 2 ÖDENECEK

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen hükümlere göre, resmi adı esnaf ahilik sandığı olan fona, sigortalı ve devlet prim aktaracak. Sigortalılar, her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 ödeyecek, devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek.

Ahilik Sandığı da işsizlik sigortası fonu gibi çalışacak. Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının yüzde 40’ı olacak. Esnaf Ahilik Sandığı, aylık, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek. Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde, 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle esnaf ahilik sandığı ödeneği verilecek.

SİSTEM KURULUYOR

Esnafa ödenen Ahilik Sandığı maaşı, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek. Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmak için bu maddenin öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden faaliyetine son verirse, daha önce hakettiği Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edecek. 2017 yılında yasalaşan ahilik fonunun, yürürlük tarihi önce 1 Temmuz 2017’den 1 Ocak 2018’e ötelenmiş daha sonrasında da 1 Ocak 2020 olarak revize edilmişti. Sistemin uygulanmasında sorun yaşanmaması için, Aile ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde sistem kurulması çalışmaları da başladı.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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