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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi

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Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustos ayında, çeşitli sektörleri kapsayan toplam 400 yatırım teşvik belgesi verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğlerine göre, aynı dönemde 22 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

"Gümrük vergisi mufiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80’i bulan vergi indirimi, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi" gibi destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgelerinin toplam yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon lirayı, toplam istihdam öngörüsü de 14 bin 643 kişiyi buluyor.

İptal edilen teşvik belgelerinin yatırım tutarı da 209 milyon lira ve öngörülen toplam istihdam da 1,066 kişi düzeyindeydi.

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