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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Ağustos ayının ihracat lideri otomotiv endüstrisi oldu

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Ağustos ayının ihracat lideri otomotiv endüstrisi oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarlık ihracata imza attı. 

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 634 milyon 660 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 401 milyon 405 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. 

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 46,5 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti. 

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik artışla 10 milyar 213 milyon 599 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4'lük yükselişle 1 milyar 533 milyon 233 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,7 artışla 340 milyon 204 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. 

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu. 

Ağustos ayında ihracatçılar, ihracat gerçekleştirdikleri 223 ülkenin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti. 

Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamına 344 bin beyanname ile ulaştı. En çok beyanname açılan günler yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14 Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65 milyon dolarlık 227 beyanname açarak ihracata devam etti. 

İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla 44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı. 

8 AYLIK PARİTE KAYBI 3,1 MİLYAR DOLAR

Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ağustos ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu. 

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