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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ağustos ayında bütçe 567 milyon TL fazla verdi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Ağustos ayında bütçe 567 milyon TL fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı dün ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen yıl ağustos ayında 5.8 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon lira fazla verdi. Ocak-ağustos itibariyle ise açık 68.1 milyar lira oldu. Ağustosta vergi dışı gelirler kaleminde yer alan 25.8 milyar lira dikkat çekti. Merkez Bankası’ndan ikinci aktarımın da yapıldığı tahmin ediliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirleri ise uzun bir aradan sonra ağustosta yüzde 15.8 arttı. Bu artışta sigara, içki, akaryakıt ürünlerinden elde edilen ÖTV etkili oldu.

Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 artışla 94.3 milyar lira, giderler ise yüzde 23.2 oranında artarak 93.7 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 22.1 oranında artarak 82.8 milyar lira oldu. Giderler içinde en fazla artış mal ve hizmet alımlarında oldu. Ağustosta bu kalem geçen yıla göre yüzde 32.5 oranında artarak 5.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

ÖTV ARTTI AMA...

Bütçe gelirleri yüzde 34.1 artarken, vergi gelirleri artışı ağustosta yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında vergi gelirlerinden 66.6 milyar lira elde edildi. Vergi türleri itibarıyla 2019 Ağustos ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30.3, gelir vergisi yüzde 20.1, harçlar yüzde 19.3, özel tüketim vergisi yüzde 15.8, damga vergisi yüzde 14,8, kurumlar vergisi yüzde 9.2 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.4 oranında artarken; dahilde alınan katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 oranında azaldı. Ocak-ağustos döneminde vergi gelirleri yüzde 5.5 artarak 432.7 milyar lira oldu. Ağustos ayında ÖTV artsa da ocak-ağustos dönemindeki ÖTV gelirleri yüzde 1.2 geriledi. Yurt içindeki malların satışı üzerinden alınan dahilde KDV’deki gerileme ise yüzde 13 oldu. Yapılan zamlar sigara üzerinden alınan ÖTV’ye yansıdı. Sigara ÖTV’si ağustosta yüzde 22.6 oranında artarak 4.9 milyar lira, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV yüzde 15.3 artarak 5.9 milyar lira, alkollü ürünlerden alınan ÖTV de yüzde 25.3 oranında artarak 1.5 milyar lira gelir elde edildi. Dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV de artış görüldü. Geçen yılın ağustos ayında göre yüzde 64.5 oranında artan dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV’den 599 milyon lira gelir elde edildi. Ağustosta motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV gerilemeye devam etti. Ağustos ayında vergi dışı gelirler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 231.9 oranında artışla 25.8 milyar lira oldu.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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