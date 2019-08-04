Ağustos ayı memur maaşları, Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce çalışanın odak noktası oldu. Bayram öncesinde maaşların yatması halinde planlarını ona göre şekillendirecek olan vatandaşlar, bu hususta resmi bir açıklamanın olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, ağustos ayı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AĞUSTOS AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılıyor olması ve bazı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor olması, akıllara bayram öncesi maaşlar yatırılır mı sorusunu getirdi. Her iki konuyla ilgili bakanlıktan henüz bir resmi açıklama gelmezken, normal şartlarda ayın 15'inde yatırılması beklenen memur maaşlarının 5-9 Temmuz tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

BAKAN SELÇUK'TAN MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Ankara'da memurlara yapılacak zamma ilişkin olarak "Talep ve imkanları birlikte değerlendireceğiz" dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

Bugün, 3 milyonu aşkın (3,2 milyon) kamu çalışanı, 2 milyonu aşan kamu çalışanı emeklisini ve ailelerini ilgilendiren önemli bir görüşmeye başlamaktayız.

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra gerçekleştirdiğimiz, ilk toplu sözleşme görüşmesi olma niteliğini taşımakta. İnanıyorum ki burada; karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz. Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak taraftan ziyade büyük bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum. Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah.

Kamu görevlilerimiz, devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri. Bu anlamda kamu görevlilerinin sorunları ve talepleri ile ilgilenmeyi; katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ve kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretiyoruz. Ayrıca tarihsel olarak sendikal alanda gösterdiğimiz ilerleme de ülkemiz açısından gurur verici. Kamu çalışanlarımızın örgütlenme hakkını elde etmesinden sonra, özellikle AK Parti iktidarlarımız döneminde; kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı artan bir seyir izledi. 2002 yılında %48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında %67’ye ulaşmış bulunuyor. Bunda, kamu görevlileri sendikacılığıyla ilgili yapılan iyileştirmelerin etkisi olduğunu özellikle belirtmemiz lazım. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi şüphesiz kamu görevlilerine mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkânı sunan 2010 Anayasa referandumu. kamu görevlileri sendikacılığında 2002 yılından 2010 yılına kadar toplu görüşme sistemi vardı. Bu süreçte gerçekleştirilen 9 toplu görüşmenin 8’i yine Hükümetlerimiz döneminde yapıldı. 2012 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplu görüşme sistemi, toplu sözleşmeye dönüştü. Ve akabinde toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Ve inşallah, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini de bu ay içinde kamu görevlilerimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olacak şekilde tamamlayacağız.

Katılımcı yönetimin daha da gelişmesi adına; sosyal taraflarla istişare mekanizmalarını sadece toplu sözleşme süreçleriyle sınırlı tutmayacağız. Demokrasi, temel hak ve hürriyetler, güçlü sivil toplum ve gelişmiş bir sosyal diyalog için; sendikal faaliyetlerin ve işlevlerin desteklenmesi, bizim her zaman savunduğumuz temel yaklaşımlarımızdan biri oldu. AK Parti Hükümetleri olarak, yaptığımız yasal düzenlemelerle, sizlerin de destek ve talepleri doğrultusunda, kamu görevlileri lehine pek çok adım attık. Tasarrufu Teşvik Fonunda ve Konut Edindirme Yardımı hesaplarında biriken paraları son kuruşuna kadar hak sahiplerine ödedik. 2007 yılından bu yana çalışanlarımızı banka promosyonlarından faydalandırmaya başladık. Kamu çalışanlarımıza 2005 ve 2015 yıllarında ilave 1 derece ilerlemesi verdik. 2006 yılında 20 bin vekil din görevlisini kadroya aldık. Ayrıca, 214 bin geçici işçiyi de sürekli işçi kadrosuna ve sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirdik. 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile kurumlar arası ücret dengesizliğini giderdik. 2011 ve 2013 yıllarında toplam 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. 2018’de yaklaşık 20 bin 4/C’li geçici personeli ise 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne kavuşturduk. 2009 yılında 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek resmi tatil yaptık.

2010 Anayasa Referandumunu müteakip yapılan yasal düzenlemeler neticesinde de kamu çalışanlarımızın beklentilerine uygun bir çok düzenlemeler daha yaptık. 2011’de hafta sonu tatillerinde memurun izinsiz il dışına çıkış yasağını kaldırdık. Yargı denetimi dışında kalan uyarma ve kınama disiplin cezalarına yargı yolunu açtık. Uyarma ve kınama cezası alan aday memurların görevine son verilmesi uygulamasını kaldırdık. Yüksek Askeri Şuranın ilişik kesme kararlarını yargı denetimine açtık. YAŞ mağdurlarının haklarının iade edilmesini sağladık. Ayrıca hiçbir şartta kabul edilemez olan kamuda başörtüsü yasağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve aziz milletimizin desteğiyle kaldırdık. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle aday memurken görevine son verilen memurlara, kurumlarında yeniden atanma imkanı sağladık.

Bütün bunlara baktığımızda Devletin gücünü ve kucaklayıcı yaklaşımını icra ettiğimiz sosyal politikalar ve sosyal hizmetler ile yansıtmaya devam ediyoruz. Kamu personel istihdamında da aynı anlayışa sahibiz. Engelliler, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, devlet koruması altındaki çocuklarımız için sağladığımız istihdam hakları ve uygulamalarıyla, bu alanda da son 17 yılda büyük mesafeler kat ettik. Engelli memur istihdamında 2002’den bugüne 10 kata varan artış sağladık. 4. Dönem Toplu Sözleşme ile engelli personelimizin mesleki uyum ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dönük önemli kararlar aldık.36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını Hükümetlerimiz döneminde kamuya yerleştirdik. Ayrıca devlet koruması altında yetişmiş gençlerimizin kamuda istihdamı noktasında da son derece pozitif bir tabloya sahibiz.Bu çerçevede toplam 50 bini bulan istihdamın 30 bine yakınını Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdik.

İnanıyoruz ki güçlü millet olmanın yolu güçlü devletten geçiyor. Güçlü bir devlet için, kamu hizmetlerini verimli ve etkili şekilde yürütmek üzere, kamu çalışanlarımızın hem niteliğinin hem niceliğinin geliştirilmesine her zaman önem veriyoruz. AK Parti döneminde yürütülen kamu istihdam politikalarının mahiyetini; nitelikli personel istihdamındaki artışlara bakarak da açıkça görmek mümkün. Son 17 yılda; uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayımızı ise 13 binden 58 bine, hemşire sayımızı 39 binden 154 bine, tabip sayımızı 37 binden 95 bine, öğretmen sayımızı 516 binden 920 bine ve din görevlisi sayımızı 68 binden 113 bine çıkardık.



Kamu personelinin artan mali yüküne rağmen, AK Parti iktidarları döneminde; enflasyonun üzerinde maaş artışları sağlayarak kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumaya devam ettik. 2002 yılında 392 Lira olan en düşük devlet memuru aylığı 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 3.723 Lirayı buldu. Böylece en düşük memur aylığında nominal düzeyde %849, enflasyondan arındırılmış şekilde reel %102 oranında artış sağlamış olduk.Ortalama devlet memuru aylığı ise, 2002 yılında 578 Lira iken 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 4.481 Liraya yükseldi. Burada da nominal düzeyde %65, enflasyondan arındırılmış şekilde reel %65 oranında artış gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosunda elbette hepimizin payı var. Bunun için siz sendikalarımız ve konfederasyonlarımızla diyalog içinde olmaya hassaten önem veriyoruz. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri de, bu başarı sürecinin inşallah en güzel şekilde devam edeceğimize inanıyorum.

Malumunuz, Toplu Sözleşme Görüşmeleri, karşılıklı diyaloga ve uzlaşma arayışına dayalı dinamik bir süreç. İşte bugün bu masada başlattığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de hem kamu görevlilerinin genelini hem de 11 hizmet kolunu ilgilendiren mali ve sosyal hakları konfederasyonlarımız, sendikalarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile beraber değerlendireceğiz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz. Toplu Sözleşme müzakarelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor. Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!.. Bu süreçte bütün paydaşların görüşlerinden sonuna kadar istifade edeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Memleketimizin birliğini ve dirliğini önceleme konusunda, hepimizin ortak hassasiyete sahip olduğuna yürekten inanıyorum. 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ülkemize, milletimize ve tüm kamu çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını cân-ı gönülden temenni ediyorum.