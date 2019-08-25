Ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu, hesaplarında bu aya ait maaş hareketini göremeyen birçok emeklinin araştırdığı konu olmaya başladı. Ağustos ayına dair emekli maaşlarının ne zaman yatacağını sorgulayan birçok kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Ağustos ayı emekli maaşları, normal şartlar altında her ay aynı tarihlerde maaşlarını hesaplarından çeken emeklilerin gündemindeki konu oldu. Ağustos ayında emekli maaşları neden yatmadı sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AĞUSTOS AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşlarının yatacağı tarihin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla bazı vatandaşlar, maaşlarını hesaplarında göremedi. Maaşların hafta içi hesaplarda olması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NORMALDE HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.
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