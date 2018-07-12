AÄŸrÄ±'da sera domatesi bölgenin lezzeti oldu
CEMÄ°L KARÄ°P - AÄŸrÄ±'nÄ±n Diyadin ilÃ§esinde jeotermal kaynaklarla Ä±sÄ±tÄ±lan seralarda Ã¼retilen domatesler, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin damak tadÄ± haline geldi.
BÃ–LGEDE bulunan ve yaklaÅŸÄ±k 200 derece Ä±sÄ±ya kadar ulaÅŸabilen jeotermal kaynaklardan getirilen suyla Ä±sÄ±tÄ±lan seralarda Ã¼retilen Diyadin domatesi, bÃ¶lgenin ekonomisine katkÄ± saÄŸlarken yÃ¶re halkÄ±nÄ±n da vazgeÃ§ilmez lezzetleri arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.Â
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tÃ¼m illerine gÃ¶nderilen domatesler, bir yandan bÃ¶lgenin markasÄ± haline gelirken, Ã¼retimden manavlarda satÄ±ÅŸÄ±na kadar bÃ¶lgedeki birÃ§ok vatandaÅŸa da gelir kapÄ±sÄ± oluÅŸturuyor.Â
YaklaÅŸÄ±k 40 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir arazi Ã¼zerinde kurulan seralarda bÃ¶lgenin ilk jeotermal kaynaklÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak yetiÅŸtirilen ve baÅŸarÄ± elde edilen Diyadin domatesi, lezzetiyle bÃ¶lgede sÄ±klÄ±kla tercih edilen Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda.Â
Diyadin Jeotermal TarÄ±m Ãœretim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aynur KaÃ§maz,Â kurulan iÅŸletmenin Ã¶zellikle bÃ¶lge halkÄ± iÃ§in istihdam saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
YÃ¶renin jeotermal kaynaklarÄ±ndan dolayÄ± bu tÃ¼r Ã¼retimlere elveriÅŸli olduÄŸunu belirten KaÃ§maz, "Ã–zellikle domates sÄ±caklÄ±k isteyen bir sebzedir. 12 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi gerekir, dÃ¼ÅŸerse Ã¼retim elde edemeyiz. SÄ±cak suyun olmasÄ± ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± yeterince karÅŸÄ±lÄ±yor. Bu DoÄŸu Anadolu iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avantaj." dedi.Â
Domatesin lezzetinin dikkat Ã§ekici olduÄŸunu dile getiren KaÃ§maz, "TÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerimiz iyi tarÄ±m uygulamasÄ±na uygun. YÃ¶re halkÄ±nÄ±n tamamÄ± bu durumdan memnun. YoÄŸun talep ediliyor, ÅŸu an alanÄ±mÄ±z yeterince bÃ¼yÃ¼k olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸ yapamÄ±yoruz. Ä°leriki dÃ¶nemlerde alan bÃ¼yÃ¼tÃ¼lÃ¼rse yurt dÄ±ÅŸÄ±na da gÃ¶nderme imkanÄ±mÄ±z olacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan talepler alÄ±yoruz ama Ã§evrenin taleplerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ yurt dÄ±ÅŸÄ±na yetiÅŸtiremiyoruz." diye konuÅŸtu.Â
JEOTERMAL KAYNAKLAR AÄžRI Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK AVANTAJÂ
Ã–zellikle bÃ¶lgede etkili olan kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± altÄ±nda domates Ã¼retiminin gerÃ§ekleÅŸmesinin Ã¶nemli bir avantaj olduÄŸunu belirten KaÃ§maz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â
"AÄŸrÄ± gerÃ§ekten soÄŸuk, jeotermalin olmasÄ±, 60 ve 80 dereceye Ã§Ä±kan su kaynaÄŸÄ± ile eksi 35 ve 40 dereceyi bulan havalarda dahi seranÄ±n iÃ§ sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 18 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼yor. BÃ¶lgede de pek hava kapalÄ± gitmiyor, sÃ¼rekli gÃ¼neÅŸ var. Bitki de hem sÄ±caklÄ±k hem de gÃ¼neÅŸi gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok gÃ¼zel bir verim elde edebiliyoruz. Jeotermalin bu konuda Ã¶nemi Ã§ok Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. UmarÄ±m daha da bÃ¼yÃ¼r ve yÃ¶re halkÄ± daha da faydalanÄ±r."Â
"BÃ–LGENÄ°N LEZZETÄ° HALÄ°NE GELMÄ°Åž DURUMDA"Â
Kent merkezinde kabzÄ±mallÄ±k yapan Fuat Kaya da mÃ¼ÅŸterilerin genellikle Diyadin domatesine ilgi gÃ¶sterdiÄŸini, her gÃ¼n yÃ¼zlerce kilo Ã¼rÃ¼nÃ¼ il iÃ§i ve Ã§evre illere gÃ¶nderdiklerini belirtti. Kaya, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â
"Diyadin'de Ã¼retilen domatesler yÃ¶rede yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Oradan getirdiÄŸimiz domatesi AÄŸrÄ± ve ilÃ§elerinin yanÄ± sÄ±ra komÅŸu illere de gÃ¶nderiyoruz. MÃ¼ÅŸterimiz olan manavlar Ã¶zellikle Diyadin domatesini soruyor, bu domatesten talep ediyorlar. Bazen gÃ¼nler Ã¶ncesinden sipariÅŸ alÄ±p iÅŸ yerimizde bekletiyoruz. GerÃ§ekten de bÃ¶lgenin lezzeti haline gelmiÅŸ durumda. BÃ¶ylesine bir lezzete sahip Ã§Ä±kmak gerekiyor."Â
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