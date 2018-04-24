'Ağır ticari araçlarda kart dolandırıcılığı böyle bitirildi'
Kısa adı IDS olan Uluslararası Dizel Hizmeti'nin temassız yakıt kartlarının kullanıma sunulması sonrası, daha önce yaşanan dolandırıcılık olaylarının tamamen sona erdiği açıklandı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Ağır ticari araçlara yönelik temassız yakıt kartının kullanıma sunulmasının ardından geçen on sekiz ay boyunca ödeme konusunda hiçbir dolandırıcılık veya kart kopyalama olayı meydana gelmedi.
Güvenli dâhili çip sayesinde kopyalanması imkânsız olan yakıt kartı, IDS tarafından alınan diğer önleyici tedbirlerle birlikte piyasada yüzde100 güvenli işlem imkânı sunan tek kart oldu" denildi.
Açıklamanın devamında "IDS, piyasada yakıt kartlarında her işlem için gerçek zamanlı onay ve RFID teknolojisi kullanan ilk şirket olma unvanını da elinde bulunduruyor" denildi.
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