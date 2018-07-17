Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAğbal, Ermut ve Düzyol iddiaları
GeriEkonomi Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Nuray BABACAN/ ANKARA
17.07.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları

YENİ hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken, oluşturulan kadrolara atanacak isimler de merakla bekleniyor. Gözler, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ofis, kurul ve başkanlıklarda kimlere görev verileceğine çevrildi. Bu görevler arasında ofis başkanlıkları, kurullar, başkanlıklar ve bakan yardımcılıkları en çok dikkat ilgi çeken ve görev almak için kulis yapılan makamlar oldu. Bunlara verilen özlük haklar nedeniyle, özellikle eski milletvekilleri bu koltuklardan birine oturmak için çabalıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında kalmasını istediği Sözcü İbrahim Kalın görev yerini koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın, Yatırım Ofisi’ne lağvedilen Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın eski başkanı Arda Ermut’un, Finans Ofisi’ne ise 2015’te üç aylık seçim bakanı görevini de üstlenen Kalkınma Bakanlığı eski Müsteşarı Cüneyd Düzyol’un getirileceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanlığında oluşturulan kurullarda ise halen başdanışmanlık görevini sürdüren isimlerin getirileceği belirtiliyor. Bu danışmanlardan Mehmet Uçum, Yavuz Atar ve Mustafa Akış’ın Hukuk Politikaları Kurulu’na, Gülnur Aybet Dış Politika Kurulu’na, İbrahim Saraçoğlu Sağlık ve Gıda Kurulu’na, Davut Kavranoğlu’nun Bilişim Bilim ve Teknoloji Kurulu’nda görevlendirileceği öne sürülüyor. Seçimlerden önce bakan yardımcılığı görevini sürdüren eski milletvekilleri de, yeni yapıda görev almak için çalışıyor. Bakan yardımcılıklarının sayısının bakanlıklara göre farklılık göstermesine rağmen 3-5 arasında değişeceği belirtiliyor. Bu görevleri eski milletvekillerinin yanısıra eski müsteşar ve eski müsteşar yardımcılarının yerleştirileceği ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı’nda, bakan yardımcılıkları görevine eski milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı Selahaddin Menteş ile müsteşar yardımcılarından birinin atanabileceği kaydedildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kâr ve borçta birinci ligdeler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama: Yeni yapılandırma yok

Düşük viteste büyüme

Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları