Ağbal, Ermut ve Düzyol iddiaları
YENİ hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken, oluşturulan kadrolara atanacak isimler de merakla bekleniyor. Gözler, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ofis, kurul ve başkanlıklarda kimlere görev verileceğine çevrildi. Bu görevler arasında ofis başkanlıkları, kurullar, başkanlıklar ve bakan yardımcılıkları en çok dikkat ilgi çeken ve görev almak için kulis yapılan makamlar oldu. Bunlara verilen özlük haklar nedeniyle, özellikle eski milletvekilleri bu koltuklardan birine oturmak için çabalıyor.
Edinilen bilgiye göre, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında kalmasını istediği Sözcü İbrahim Kalın görev yerini koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın, Yatırım Ofisi’ne lağvedilen Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın eski başkanı Arda Ermut’un, Finans Ofisi’ne ise 2015’te üç aylık seçim bakanı görevini de üstlenen Kalkınma Bakanlığı eski Müsteşarı Cüneyd Düzyol’un getirileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığında oluşturulan kurullarda ise halen başdanışmanlık görevini sürdüren isimlerin getirileceği belirtiliyor. Bu danışmanlardan Mehmet Uçum, Yavuz Atar ve Mustafa Akış’ın Hukuk Politikaları Kurulu’na, Gülnur Aybet Dış Politika Kurulu’na, İbrahim Saraçoğlu Sağlık ve Gıda Kurulu’na, Davut Kavranoğlu’nun Bilişim Bilim ve Teknoloji Kurulu’nda görevlendirileceği öne sürülüyor. Seçimlerden önce bakan yardımcılığı görevini sürdüren eski milletvekilleri de, yeni yapıda görev almak için çalışıyor. Bakan yardımcılıklarının sayısının bakanlıklara göre farklılık göstermesine rağmen 3-5 arasında değişeceği belirtiliyor. Bu görevleri eski milletvekillerinin yanısıra eski müsteşar ve eski müsteşar yardımcılarının yerleştirileceği ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı’nda, bakan yardımcılıkları görevine eski milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı Selahaddin Menteş ile müsteşar yardımcılarından birinin atanabileceği kaydedildi.
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