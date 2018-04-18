Ağaoğlu, Katar Finans Merkezi ile niyet mektubu imzaladı
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin altyapı inşası sorumlusu ve gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan Ağaoğlu Grubu, Katar Finans Merkezi ile niyet mektubu imzaladı.
Ağaoğlu'ndan yapılan açıklamada, niyet mektubunun iki finans merkezi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, niyet mektubu Türk firmalarının Katar Finans Merkezi’ne proaktif bir şekilde tanıtılması gibi avantajları beraberinde getirecek. İki taraf Katar ve Türkiye'ye karşı ilgi duyulan konularda ortak seminer ve konferans düzenleyerek karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyecek. İki finans merkezi arasında ilgili hukuki, ticari ve yatırım amaçlı ilişkilerin de geliştirilmesi bekleniyor.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Katar Finans Merkezi, modern ve etkili finans merkezi yapısının çok iyi bir örneğidir. İmzaladığımız niyet mektubunun İstanbul Finans Merkezi ve Katar Finans Merkezi arasında bir stratejik ortaklık oluşturma yolunu açtığına inanıyorum" dedi.
Katar Finans Merkezi CEO'su Yusuf Mohamed Al-Jaida da, Katar'da faaliyet gösteren 200’den fazla Türk şirketi ve ortak oldukları girişimler bulunduğunu belirterek, imzalanan iyi niyet mektubu ile daha fazla Türk şirketinin Katar’a gelmesini beklediklerini söyledi.
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