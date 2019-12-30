Ağaoğlu 2019’u enerji yatırımıyla kapatıyor

Balıkesir Tatlıpınar RES’in 20 MW’lık ilk fazı işletmeye alındı. 2020’de devreye girecek ikinci fazın tamamlanmasıyla grubun toplam kurulu gücü 227 MW’a ulaşacak. Yılda 823 milyon kWh elektrik üretimi ile 270 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak.

“ÜLKENİN GELECEĞİNE GÜVENEREK YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ”

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu “Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye ekonomide durgunluk psikolojisine yenilmemeli. İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ekonomisine olan güvenimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projeler de bu güvenin bir göstergesidir. Tamamlandığında 125 MW kurulu güce sahip olacak Balıkesir Tatlıpınar RES projemizin 20 MW’lık ilk fazını devreye aldık ve üretime başladık. 2020 yılı içerisinde ikinci fazı da tamamlayarak yaklaşık 850 milyon lira değerinde bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Ağaoğlu Enerji Grubu Genel Müdürü Ersan Gülay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu projemizin tamamlanması ile Grubun bugüne kadar geliştirip hayata geçirdiği enerji santrallerinin toplam gücü 550 MW’ı buluyor. Türkiye’nin en deneyimli enerji geliştirme ekiplerinden birine sahibiz. Enerji alanında yeni fırsatlara bakıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz.”