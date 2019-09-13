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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.09.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

AG Anadolu Grubu Holding'de ortaklar fona hisse satışı yaptı

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AG Anadolu Grubu Holding'de ortaklar fona hisse satışı yaptı

AG Anadolu Grubu Holding’in ana hissedarları paylarının bir kısmını oluşturdukları özel fona sattı. Satış sonrasında nihai pay oranlarında değişiklik gerçekleşmedi.

AG Anadolu Grubu Holding’in büyük hissedarları paylarının bir kısmını özel fona satma kararı aldı.

AG Anadolu Grubu Holding’e Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma şirketinden gelen bilgilendirme açıklamasına göre, Süleyman Kamil Yazıcı'nın sahip olduğu 1.193.898 adet AGHOL, Fazilet Yazıcı'nın sahip olduğu 3.130.628 adet AGHOL, Gülten Yazıcı'nın sahip olduğu 3.125.645 adet AGHOL, Gülşen Yazıcı'nın sahip olduğu 3.079.865 adet AGHOL, Nilgün Yazıcı'nın sahip olduğu 3.171.803 adet AGHOL ve Hülya Elmalıoğlu'nun sahip olduğu 3.045.940 adet AGHOL; toplamda 16.747.779 adet AGHOL hissenin, sözkonusu kişilerin Nitelikli Yatırımcıları oldukları SKY Serbest Özel Fon'a özel emir yöntemiyle satışı 12.09.2019 tarihinde gerçekleşti.

Satış sonrasında paylarını satan büyük ortakların sahip oldukları direkt ve dolaylı toplam yüzde 30 oranındaki nihai pay oranı değişmedi. Satılan payların tamamı dolaylı paylar olarak kaydedildi.  

AG Anadolu Grubu Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak Tuncay Özilhan bulunuyor ve şirketin sermayesindeki payı ise yüzde 4.69 seviyesinde.

ŞİRKETTEN KAP’A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. tarafından şirketimize yapılan bilgilendirmeye istinaden, şirketimiz hissedarlarından Süleyman Kamil Yazıcı'nın sahip olduğu 1.193.898 adet AGHOL, Fazilet Yazıcı'nın sahip olduğu 3.130.628 adet AGHOL, Gülten Yazıcı'nın sahip olduğu 3.125.645 adet AGHOL, Gülşen Yazıcı'nın sahip olduğu 3.079.865 adet AGHOL, Nilgün Yazıcı'nın sahip olduğu 3.171.803 adet AGHOL ve Hülya Elmalıoğlu'nun sahip olduğu 3.045.940 adet AGHOL; toplamda 16.747.779 adet AGHOL hissenin, sözkonusu kişilerin Nitelikli Yatırımcıları oldukları SKY Serbest Özel Fon'a özel emir yöntemiyle satışı 12.09.2019 tarihinde  gerçekleşmiştir. SKY Serbest Özel Fon'un katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece yukarıda anılan kişilere tahsis edilmiştir.

Sözkonusu kişilerin belirtilen satış işlemi öncesinde AGHOL'de sahip oldukları direkt ve dolaylı toplam %30,3805 oranındaki nihai pay oranı değişmemiş olup, tamamı dolaylı paylardan oluşmaktadır.

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