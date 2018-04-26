Afyon ve Burdur şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı
Özelleştirme kapsamında bulunan fabrikadan Afyon Şeker Fabrikası’nın ihalesi yapılıyor. İhalede ilk fiyat 400 milyon lira oldu. Yapılan açık artırma sonrası kazanan firma Doğuş Gıda. Üçüncü ihalesini kazanan Doğuş Gıda, 725 milyon lira bedelle Afyon Şeker Fabrikası ihalesinde en yüksek teklifi veren firma oldu. Burdur Şeker Fabrikası ihalesini ise Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu 487 milyon lira ile kazandı.
Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak TurizmSeyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ-MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, Alkon Yapı Sanayi Tekstil Ticaret AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ katıldı.
İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.
Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.
Afyon Şeker Fabrikası ihalesinden sonra, Burdur Şeker Fabrikası ihalesine geçildi. Anılan fabrikayı 487 milyon liralık en yüksek teklifle Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu kazandı.
DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI
Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.
İhale salonunda, zaman zaman gerginlik yaşandı.
Milletvekilleri ve basın mensupları, başlangıçta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binasına alınmadı.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, demir kapının üstünden bina bahçesine geçti.
AYRINTILAR GELİYOR…
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