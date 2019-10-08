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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

"Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak"

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"Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak"

"Turizmin Davos'u" olarak önceki yıllarda İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı, en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'da düzenlenecek.

Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı'nın Etiyopya'da düzenleneceğini belirterek, Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile Etiyopya'ya gideceklerini, Türk yatırımcıların Etiyopya'da Afrika'nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya geleceğini bildirdi.

Bağcı, "Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz." dedi. Bulut Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Turizm Forumu'nun, küresel turizme katkıda bulunmak, global anlamda sektörde söz sahibi iş insanları ve siyasetçileri bir araya getirmek ve turizme yol gösterecek bir vizyon ortaya koymak amacıyla 2015'ten beri düzenlendiğini hatırlattı.

Etkinlik kapsamında her yıl bir defa olmak üzere küresel toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantıyı 2019'da düzenlemediklerini belirten Bağcı, forum kapsamında Gana ve Angola gibi ülkelerde bölgesel toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nun 2020 küresel toplantısının en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenleneceğini bildirdi.  Kısa süre önce Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile konuyla ilgili bir araya geldiklerini aktaran Bağcı, "Bir saati aşkın görüşmemiz oldu. Başbakan Ahmed, bizi konutunda ağırladı. Görüşmemizde toplantının tüm ayrıntılarını masaya yatırdık. Ahmed, Dünya Turizm Forumu küresel etkinliğinin 2020'de ülkelerinde yapılması konusunda çok istekliydi." dedi.

TOPLANTIYA MİCHELLE OBAMA, CHRİSTİNE LAGARDE VE BAN Kİ-MOON KATILACAK
Bulut Bağcı, 2020'de Pakistan'da da Dünya Turizm Forumu düzenleyeceklerini ancak o etkinliğin bölgesel toplantı, Etiyopya'dakinin ise çok daha geniş kapsamlı toplantı olacağını söyledi. Bağcı, Etiyopya'da gerçekleştirilecek toplantıda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eski IMF Başkanı Christine Lagarde, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon gibi önemli isimlerin konuşmacı olacağını bildirdi.

Toplantının, BM'nin Addis Ababa'daki merkezinde gerçekleştirileceğini aktaran Bağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Turizm açısından bundan sonraki yıllarda şu anda Asya'nın konuşulduğu gibi Afrika konuşulacak. Kişi başına düşen gelirin artması, yüksek gelirli kişilerin oluşması, kıtanın dünya ekonomisinden daha fazla pay alması gibi nedenlerle Afrika'dan çok sayıda turist dünyanın farklı yerlerini ziyaret edecek. 5-10 yıl sonra Afrikalı turistler dünyanın her yerine giderken, Afrika da diğer kıtalardan ciddi turist çekecek. Bu yolun taşlarını biraz da biz döşemiş olacağız."

"FORUM SAYESİNDE KÜRESEL İLGİYİ ETİYOPYA VE AFRİKA'YA ÇEKECEĞİZ"
Dünya Turizm Forumu Başkanı Bağcı, Etiyopya'nın Afrika içerisinde çok özel yeri olduğunu, BM'nin yanı sıra Afrika Birliği'nin ve Afrika Kalkınma Bankası'nın merkezinin de Addis Ababa'da bulunduğunu hatırlattı. Şu anda Etiyopya'yı ziyaret eden turist sayısının yıllık 3 milyon olduğunu belirten Bağcı, "Başbakan Abiy Ahmed, '5 yıl içerisinde Afrika'nın en çok turist çeken ülkesi olacaklarını, mevcut turist sayısını en az 5'e katlayacaklarını' belirtiyor. Bu vizyon da Dünya Turizm Forumu'nun vizyonuna uyuyor." dedi.

Forum kapsamında sadece Etiyopya'yı değil, tüm Afrika'nın ve kıtanın turizmi, Afrika ve bölgedeki turizm ve yatırım potansiyelinin masaya yatırılacağını dile getiren Bağcı, Afrika'ya yönelik yatırımlara yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bağcı, forum sayesinde küresel ilgiyi Etiyopya ve Afrika'ya çekeceklerini belirterek, Etiyopya'ya gelen turist sayısını bir yıl içerisinde yüzde 50 artışla 4,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

MİNİMUM 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ HEDEFİ
Bulut Bağcı, küresel anlamda turizm liderleri ve şirket yöneticilerinin yanı sıra Türk yatırımcılar ve Afrika'nın tüm ülkelerinden ilgili bakanların da toplantıya katılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizler de Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile gideceğiz. Türk yatırımcılar orada Afrika'nın tüm ülkelerinden gelecek bakanlar ve iş insanları ile bir araya gelecek. Dolayısıyla Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Burada Etiyopya ve Afrika kadar ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden yatırımcı gelecek. İnşaattan gıdaya, ulaşımdan teknolojiye tüm yatırım imkanları ele alınacak."

Etiyopya'ya giderken hediye olarak Türk kahvesi fincanı götürdüklerini anlatan Bağcı, "Biliyorsunuz, Etiyopya'nın kahvesi meşhurdur. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. 'Fincan bizden, kahve sizden... 80 yıl sürecek bir dostluk ve iş birliği inşa edelim' dedik. Başbakan Ahmed, bu sözü çok sevdi ve iş birliğinde kararlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. 

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