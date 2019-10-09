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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Afrika'nın en zengin ülkesi belli oldu

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Afrika'nın en zengin ülkesi belli oldu

"2019 Afrika Varlık Raporu"na göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 bin 169 dolar milyarderi yaşarken, 932 milyarderle Mısır ikinci ve 531 milyarderle Nijerya üçüncü sırada yer alıyor.

Afrasia Bank tarafından yayımlanan "2019 Afrika Varlık Raporu"na göre, Afrika kıtasının en zengin ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti olurken, bunu Mısır ve Nijerya takip etti.

Afrasia Bank, kıtanın en varlıklı ülkelerini belirlediği "2019 Afrika Varlık Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, 649 milyar ABD dolarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti birinci, 303 milyar dolarla Mısır ikinci ve 225 milyar dolarla Nijerya üçüncü sırada yer aldı.
Kıtanın en varlıklı ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 bin 169, Mısır'da 932 ve Nijerya'da 531 dolar milyarderi bulunuyor.

En varlıklı ülkeler arasında Fas dördüncü, Kenya beşinci ve Angola ise altıncı sırada yer aldı.

YILLIK GELİRİ 1 MİLYON DOLAR OLAN 140 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Raporda, "Kıtanın farklı ülkelerinde yıllık geliri en az 1 milyon dolar olan yaklaşık 140 bin kişi bulunurken, geliri en az 10 milyon dolar olan 6 bin 900 kişi yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Afrika'nın en zengin şehirleri sıralamasında ise Güney Afrika'nın Johannesburg kenti birinci, Cape Town şehri ikinci sırada, Mısır'ın başkenti Kahire üçüncü, Nijerya'nın Lagos şehri dördüncü sırada yer aldı.

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