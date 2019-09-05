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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

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Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

Oxfam, Afrika'nın en zengin 3 kişisinin Afrika nüfusunun yarısına denk gelen 650 milyon kişiden daha fazla servete sahip olduğunu açıkladı.

Yoksul ve zengin arasındaki uçurumun giderek arttığı Afrika'da sadece 3 milyarderin servetinin yaklaşık 650 milyon kişinin toplam servetinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Oxfam tarafından hazırlanan "İki Kıtanın Hikayesi" başlıklı raporda, kıtadaki gelir adaletsizliğine vurgu yapılarak sadece 3 zenginin servetinin 1,3 milyar nüfuslu kıtanın yarısından daha fazla olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da Afrika'nın konu edinildiği Dünya Ekonomik Forumu sırasında yayımlanan raporda, Forbes sıralamasında yer alan iş adamları Aliko Dangote, Nicky Oppenheimer ve Johann Rupert'in servetinin yaklaşık 28,8 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Afrikalı zenginlerin yüzde 75'nin paralarını offshore hesaplarında tuttuğu ve bu nedenle her yıl 14 milyar dolarlık vergi kaybının olduğu kaydedilen raporda, tüm Afrika ülkelerinin, eşitsizlik, sömürge geçmişi ve sıklıkla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından uygulanan başarısız ekonomik politikalar gibi benzer bir mirasla baş etmeye çalıştığı ifade edildi.

Görüşlerine yer verilen Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, "Afrika yükselmeye hazır ama sadece liderleri birkaç tane süper zengini değil, birçoğu için çalışan daha insani bir ekonomiyi destekleme cesaretine sahip oldukları zaman." ifadesini kullandı.

Rapora göre, Afrika’da nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin toplam serveti yaklaşık 23 milyar dolara denk geliyor. Dünya Bankası'na göre ise 2030 itibarıyla dünyadaki yoksulların yüzde 87'sinin bu kıtada olacağı öngörülüyor. 

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