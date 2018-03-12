Afrika’da Peugeot ve Opel üretecek

ALMAN Opel’i de bünyesine katan Fransız PSA Grubu (Peugeot Citroen) Afrika’da üretim atağına kalkıyor. Dün PSA Grubu’ndan dün yapılan resmi açıklamada Emre Karaer’in başında bulunduğu Afrika ve Ortadoğu bölgesinde yer alan ülkelerden Namibya’da Peugeot ve Opel üretimi için anlaşma sağlandığı belirtildi. PSA ile Namibya Geliştirme Kurumu (NDC) araşında yapılan anlaşmayla bu yılın ikinci yarısından itibaren Walvis Bay şehrinde Opel ve Peugeot modelleri üretilecek. 2020 yılına yılda 5 bin aracın CKD (montaj) olarak üretileceği ve bu araçların talebe bağlı olarak Namibya, Güney Afrika, Botsvana ve Lesotho ve Svazilan’a satılacağı da açıklandı. Üretilecek araçların ilk etapta Opel Grandland X ile Peugeot 3008 olacağı, talebe bağlı diğer modellerin de üretileceği belirtiliyor.

3 ÜLKEDE ÖNCE MONTAJ

Fransız PSA Grubu (Peugeot-Citroen) önümüzdeki 7 yıl içinde büyümelerindeki en stratejik 3 bölgeden biri olarak gördüğü Afrika ve Ortadoğu’yu 1 Mart’tan itibaren Emre Karaer’e bağlamıştı. 50’den fazla ülkeden sorumlu PSA Grubu Başkan Yardımcısı olan Emre Karaer, Namibya’nın da kendisine bağlı olduğunu belirterek, “Üretim olarak PSA Grubu’nun Kenya ve Nijerya’da da projeleri var. Bu projeler ilk etapta CKD. Daha sonra potansiyele bağlı olarak üretime geçebilir” dedi. Namibya ile başlayan süreç PSA Grubu’nun kârlı büyüme stratejisinin bir parçası olarak gösterilirken, tüm bölgelerde müşteri beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Üretim sürecinin artmasıyla birlikte bölgede araç ihtiyacının yüzde 70’i karşılanması amaçlanıyor. Diğer taraftan bu stratejiyle birlikte Opel Afrika’ya adım atarken, kısa sürede üretim kararı da dikkat çekti.

8 YILDA 1 MİLYON HEDEFİ

PSA Grubu 2025 yılı hedefleri içinde büyüme öngördüğü 3 büyük bölgeden biri olarak gördüğü Afrika ve Ortadoğu’da 1 milyon adetlik satış hedefliyor. 2016 yılında 383 bin 489 adetlik satış gerçekleşen bölgede 2025 yılına kadar 23 yeni model piyasaya sürülecek. PSA’nın bu bölgeye önem vermesindeki temel nokta potansiyelinin yüksek olması. 2016 yılında 5.9 milyon aracın satıldığı bölgede, 2025 yılında 8 milyon aracın satışı öngörülüyor. Bu da PSA Grubu’nun 4 markayla önümüzdeki 7 yılda bu bölgede pazar payını yüzde 6.4’ten yüzde 12.5’a çıkarmak istediğini ortaya koyuyor. Bu noktada Emre Karaer’e bu pazarın yüzde 90’ını yöneteceği için büyük iş düşüyor. Özellikle PSA Grubu, Afrika’da Opel ile ciddi büyüme yakalamak arzusunda.

İŞ HAYATINA FORD OTOSAN’DA BAŞLADI

41 yaşındaki Emre Karaer, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl iş hayatına Ford Otosan’da adım attı. 4 yıl Ford Otosan’dan ihracattan sorumlu bölge müdürlüğü yapan Karaer daha sonra Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den sorumlu bölge satış müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında Ford Otosan’ın 31 ülkeden sorumlu distribütör geliştirme müdürü olan Karaer, 2008 yılında o zaman Ford Motors’un bünyesindeki Volvo’nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan 31 ülkeden sorumlu satış müdürü oldu. 2011 yılına gelindiğinde ise Volvo’nun Ortadoğu Satış ve Pazarlama Direktörü olan Karaer, 2014 yılında Volvo’nun 27 ülkeden sorumlu MENA&CIS bölgesinin Genel Müdürü oldu.