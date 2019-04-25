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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Afrika ile 10 yılda 179 milyar dolarlık ticaret

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Afrika ile 10 yılda 179 milyar dolarlık ticaret

Türkiye, 2009-2018 döneminde Afrika kıtası ile 179 milyar dolarlık ticaret yaptı. Kıtayla ticaretin 117,5 milyar dolarlık kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle gerçekleştirildi.

2005 yılının Türkiye tarafından "Afrika yılı" ilan edilmesinin ardından kıta ülkeleriyle hem siyasi hem de ticari ilişkiler ivme kazandı. 
Türk Hava Yollarının Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların ve büyükelçilik sayısının artması da iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında, 2009-2018 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası arasında 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Bu rakamın 117,5 milyar dolarlık (yüzde 66) kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı. 
Bu dönemde Türkiye'nin 121 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 58 milyar dolarlık ithalat yapıldı. 

DIŞ TİCARETTE EN ÖNEMLİ ÜLKE MISIR 

Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,1 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 592 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 277 milyon dolarla demir ve çelik, 253,1 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi. 

Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülkeler 2'şer milyar dolarla Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti. 

İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2018 itibarıyla 2,2 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 1,4 milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1,1 milyar dolarla Cezayir takip etti. 

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