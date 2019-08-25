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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Afiyet olsun!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Afiyet olsun!

Gıda sektöründe faaliyet gösteren markalar bu sezon futbola büyük yatırım yaptı. Çiğköfteden balıkçıya, pizzadan hamburgere, maden suyundan kolaya kadar 14 marka 12 kulübe sponsor oldu. Bu markaların 4’ü ana sponsor kategorisinde yer alırken, 8 marka ise tedarik sponsoru kategorisinde bulunuyor.

2019/20 futbol sezonu başladı. Kulüpler de arka arkaya sponsorluk anlaşmalarını duyuruyor. Bu sezon sponsorluklar bölümünde en çok dikkat çeken konuların başında ise gıda sektörü geliyor. Bu sezon Türk futboluna en büyük yatırımlardan birini yapan gıda sektöründe faaliyet gösteren yeme-içme markaları oldu. Çiğköfteden balıkçıya, pizzadan hamburgere, maden suyundan kolaya kadar 14 farklı markanın Süper Lig’de 12 takıma sponsor olduğu gözlendi. Bu markaların kulüplere aktardığı kaynağın ise 90 milyon liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLER

Türk futbolunda sponsorların sektörü yön değiştiriyor. Bu sezonun trendi ise gıda sektörü. Bu alanda futbola en büyük kaynak aktaran marka ise Ülker. Şirket Süper Lig’de 2 kulübe sponsorluk yapıyor. Bu alanda en büyük kaynağı Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe’nin stat isim sponsorluğunu üstlenen marka, aynı zamanda Halley ile takımın forma sırt sponsoru konumunda. Şirket bir başka markası Krispi ile de Trabzonspor’a destek oluyor. Futbola en çok kaynak aktaran ikinci marka ise Galatasaray’ın yeni forma göğüs sponsoru Terra Pizza oldu. Türkiye’de 140 civarında şubesi bulunan marka 200 milyon liralık ciroya sahip.

ANADOLU’NUN MARKALARI

Gıda markaları son yıllarda Anadolu takımlarındaki etkinliklerini de arttırıyor. Bu alanda öne çıkan kulüpler ise Malatyaspor, Antalyaspor, Rizespor oluyor. Rizespor Çaykur ve alt markaları ile yıllardır aynı sponsor ile yola devam ederken, Malatyaspor’un tedarik sponsorları arasında Battalbey Çiğ Köfte bulunuyor. Yine aynı sponsorluk kategorisinde yer alan Balıkçı İrfan da Antalyaspor’un sponsor firmalarından birisi. Yurtdışında birçok takımda forma göğüs sponsorluğu gibi alanlarda görünen Burger King ise Türkiye’de sadece Başakşehir’e sponsor.

İçecek alanındaki markalar da kulüplerin destekçileri arasında. Bu markalar arasında ise Sırma, Erikli, Uludağ, Coca Cola, Beypazarı Maden Suyu ve Beysu bulunuyor. Markaların daha çok tedarik sponsorları arasında olduğu gözleniyor. 

Afiyet olsun

4 BÜYÜKLER FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN NE KAZANIYOR

FENERBAHÇE
35.5 MİLYON TL

TRABZONSPOR
19.2 MİLYON TL

GALATASARAY
18.0 MİLYON TL

BEŞİKTAŞ
18 MİLYON TL

GALATASARAY THY İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ İMZA ATACAK

AVRUPA kupaları-nda mücadele eden Türk takımlarının en büyük destekçilerinden birisi de Türk Hava Yolları (THY). Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki maçlarında forma göğüs sponsoru yine THY olacak. 2019/20 sezonunda da bu sponsorluk anlaşmasının aynı şartlar altında tekrarlanacağı belirtiliyor.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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