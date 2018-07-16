Afganlar sağ olsun!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
16.07.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Afganlar sağ olsun!

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Afganlar sağ olsun!

2008’de küresel kriz nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı e-ticaret sitesinde cilt bakım kremlerine olan ilgiyi fark eden girişimci Yasin Çörekçi, 10 yıl önce kurduğu Sinoz kozmetik markası ile 20 milyon liralık ciroya ulaştı. Yatırımlarda Ar-Ge’nin önemli olduğunu anlatan Çörekçi’nin ürünleri özellikle Afganistan’da büyük ilgi gördü.

2005 yılında e-ticaret sitesi kurdu. Tam 3 yıl sonra yaşanan global krizin etkisiyle kapatmak zorunda kaldı. Ancak bir B planı vardı. E-ticaret sitesinde kozmetik ürünlerine olan ilgiyi fark etmiş, krizlerde de satışlarının düşmediğini görmüştü. 2008 yılında ‘Sinoz’ markasını kurdu. Ankara, sonra İstanbul’da iki üretim tesisinde kozmetik ürünleri üretmeye başladı. Yüzlerce eczane ve internet sitesinde ürün satmaya başladı. Cilt bakım kremleri ise Afganistan’da büyük ilgi gördü. Sinoz Kozmetik, 10 yılda 20 milyon liralık ciroya ulaştı...

AR-GE YATIRIMI BÜYÜTTÜ
Krizlerin her zaman yatırımcılar ve girişimciler için bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyleyen Sinoz Kozmetik Yönetim kurulu Başkanı Yasin Çörekçi, şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini ise şöyle anlattı: “İlk ürünümüz mavi anemon çiçeği kremiydi. Ar-Ge ekibimizin çalışmaları neticesinde 8 yeni ürünü daha ürün gamımıza kattık. Şu an leke kremi, mavi anemon çiçeği kremi, göz çevresi bakım kremi, yüz bakım maskesi, beyazlatıcı krem, tek kullanımlık yüz bakım maskesi, kaş kirpik serumu, yüz temizleme jeli, Sandex şampuan, çatlak kremi ve Dermier altın parçacıklı gençleştirici yüz bakım kremi üretiyoruz. Tesislerimizin yıllık üretim kapasitesi 2 milyon adet ürün. Ayda 150 bin adetlik üretimimiz var. Bunların 100 bini lokomotif ürünlerimiz olan kremlere ait. Şimdilik fabrika ve merkezinde olmak üzere 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ancak Avrupa ofisimizin açılması ve anlaşmak üzere olduğumuz ülkelerde faaliyetlerimizin başlaması ile çalışan sayımızda önümüzdeki yakın dönemde yüzde 10 artış olacağını tahmin ediyorum.

İHRACATTA YENİ PAZARLAR
Hollanda, Azerbaycan, İran, Somali, İngiltere ve global rakiplerimizin bile terör korkusu nedeniyle girmek istemediği Afganistan’a ihracat yapıyoruz. Hollanda’da Avrupa sipariş ofisimizi açtık. Ürünlerimiz Avrupa’ya oradan daha düzenli dağılacak. Danimarka, İsviçre, Almanya ve İngiltere’de bayilik anlaşması için görüşmeler yapıyoruz. Yakın zamanda o görüşmeler de sonuçlanacak. Ayrıca Fas ve Libya ile görüşüyoruz. Hali hazırda 6 ülkeye yıllık yüz bin adedin üzerinde ürün ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıl toplamda 15 ülkeye 500 bin ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda Dubai’ye ofis açarak Arap ülkeleri için çalışmalar başlatmayı planlıyoruz.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 26 EURO
TÜRKİYE’deki kozmetik sektörünün toplam büyüklüğünün 3 milyar Euro olduğunu anlatan Yasin Çörekçi, sektör hakkında şu bilgiyi verdi: “Kişi başı kozmetik harcaması ise 26 Euro. Bu rakam özellikle tüketimin en yüksek olduğu İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde 200 Euro’lara kadar çıkıyor. Avrupa’nın güneyine doğru indikçe kişi başı tüketim rakamları 145 Euro’lara kadar düşüyor. Farkın her geçen yıl kapanması Türkiye kozmetik sektörünün de potansiyelini ortaya koyuyor. Doğal kozmetik ürünlerinin pazar payı ise yüzde 5.”

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