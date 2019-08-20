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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Affan Holding konkordato istedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Affan Holding konkordato istedi

İki yıl önce devlete ait “TC GAP” ve “TC ATA” uçaklarını satın alarak adından söz ettiren Affan Yatırım Holding konkordato istedi. Mahkeme, 85 milyon lira borcu bulunan grubun 10 şirketi ile sahiplerini hacizlere karşı korumaya aldı. Holdingin sahibi Şeyhmuz Özkan’ın Diyarbakır’da kurduğu şirket ise 1 milyar 59 milyon TL ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı vergi borçlusu kurumlar listesinin ilk sırasında yer alıyor.

BAKIRKÖY 2. Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru önceki hafta karara bağlandı. Affan Yatırım Holding AŞ’nin yanı sıra 10 grup şirketi ile bu şirketlerin yetkilileri Şeyhmuz Özkan, eşi Leyla Özkan ve Şayçerez Buratekin adına konkordato talep edildi. Dava dilekçesinde, kurda yaşanan ani yükseliş ve kredi faizlerindeki artışın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi.

BORÇ 85 MİLYON LİRA
Şirketlerin hacizlere karşı korumaya alınması talep edilen dava dosyasına göre, grup şirketlerinin toplam borcu 85.509.718 TL. Şirketlerin varlıklarının toplam değeri ise 92 milyon TL seviyesinde. Dava dilekçesine göre, sahip olunan en değerli varlıklar arasında TC GAP ve TC ATA uçakları yer alıyor. Dilekçeye göre iki uçağın değeri 68 milyon TL. Yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alındı. Tedbir kararı ile birlikte şirket faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atandı.

Affan Holding konkordato istedi

KURLARDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLEDİ
Affan Holding avukatı Mehmet Yıldırım, konkordato kararı ile birlikte şirketlerin yeniden toparlanabileceğini işaret etti. Av. Yıldırım, dava dilekçesinde, kurlarda yaşanan yükselişlerin mali dengeyi olumsuz etkilediğine işaret etti.

AV. ERDEM: DİKKAT EDİLMELİ
Avukat Aslı Erdem ise, konkordato talep eden Affan Holding ve şirketlerinin, piyasa ve personel borçlarının yüksek olduğuna işaret ederek “Konkordato komiser heyetinin ihtiyatlı yaklaşım sergilemesi gerekir” dedi. Grubun yıllık yüzde 15 faizle 2 yıllık vade konkordatosu teklifinde bulunduğuna dikkat çeken Av. Erdem, “Grubun bilançolarında görünen toplam borç miktarının yüzde 15 faizle ödenip ödenemeyeceği sağlıklı bir şekilde irdelenmeli” uyarısında bulundu. Av. Erdem, alacaklı şirketlerin de paralarını alamamaları halinde zor duruma düşebileceğine, bu durumun domino etkisine yol açabileceğini işaret etti.


Affan Holding konkordato istedi


KURDUĞU ŞİRKET VERGİ BORÇLUSU
AFFAN Holding’in sahibi Şeyhmuz Özkan’ın 2010 yılında Diyarbakır’da kurduğu bir şirket ise dikkat çekici bir yönü ile gündemde. Affan Havacılık Akaryakıt Tur. San. Ve Tic. AŞ., Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son açıkladığı vergi borçluları listesinde 1 milyar 59 milyon liralık borcu ile ilk sırada yer alıyor. Ticaret sicil kayıtlarına göre anılan şirkette Ekim 2012’de hisseler el değiştirdi. Şirketin yeni sahipleri M. K. ve F. K. kardeşler oldu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Diyarbakır’da yaşayan kardeşlerden M. K. işsiz ve evsiz, F. K. ise bir bilet satış şirketinde işçi olarak çalışıyor. Şirketin borçlu olduğu Gökalp Vergi Dairesi’nden bir yetkili ise, “Paravan bir firma kurmuşlar. Şirket daha sonra kapatılmış. Bu parayı tahsil etme imkânı görünmüyor” diye konuştu.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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