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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

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Adnan Oktar'a yönelik operasyonda Oktar'ın kaldığı saray gibi villa dikkat çekmişti. Villa ve bulunduğu alanla ilgili dikkat çekici iddialar var. İddiaya göre, Adnan Oktar'ın saray gibi 100 odalı evinin bulunduğu alanda, imar planına göre üstünde yapı gözükmüyor, tapuya göre ise orası bir arsa. İşte o arsa kayıtları ve evin gerçek sahipleri...

Tek bir çivi bile çakılamazken Adnan Oktar neredeyse saray yapmış. Tapuda boş arsa olarak gözüküyor. Villanın sahipleri ise Adnan Oktar'ı tanımadıklarını iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenen ev, Adnan Oktar'ın üstüne değil. Evin gerçek sahipleri Malatyalı bir aile... Habertürk TV'den Kübra Demir'in haberine göre aile, "Biz evi Adnan Oktar'a kiralamadık arada 3. bir şahıs var" dedi.

Adnan Oktarın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

"ARADA 3. ŞAHIS VARDI, SEMİH MARANGOZOĞLU'NA VERDİK"

Villa Mustafa A.C.'ye ait. Evle Mustafa A.C. vefat ettiği için torunu Sinan C. ilgileniyor. Sinan C., "Dedemize aittir orası. Dedemiz zamanında onunla ilgili belgeleri almıştır. Zannediyorum 75 yılından itibaren bizde" dedi. Sinan C., Adnan Oktar'la ilgisinin olmadığını iddia ediyor. Evi Oktar'a kiralamadıklarını söyleyen Sinan C., "Biz şahsen kiralamadık, orayı ilk kiralayan dedemdir. Bizim Adnan Oktar'la bir ilişkimiz yoktur. Adnan Oktar'a kiralanmamıştır. Semih Marangozoğlu'na kiralanmıştır. Bizim kira kontratımız Semih Marangozoğlu ile" diye konuştu. Peki kim bu Semih Marangozoğlu? Marangozoğlu, Adnan hocacılar olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı'nın üyelerinden biri...

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İşte Adnan Oktarın mahkeme kararı ile el konulan 86 şirketi
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Tartışmalı o villada ek binalarla birlikte alanda 100 kadar oda var. Ve diğer bir iddia... Villanın bulunduğu alan, tapuda arsa olarak yer alıyor. Ve arsanın imar planlarında da üzerinde herhangi bir yapı gözükmüyor.

Adnan Oktarın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

100 ODALI VİLLA TAPUDA BOŞ ARSA OLARAK GÖZÜKÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Meclis Üyesi Nezik Küçükerden, "Burası Boğaziçi ön görünüm. 2960 sayılı yasa koruma amaçlı bir yasadır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bu parselde, 928 ada 3 parsel 961 metrekarelik alanı içeriyor. Burada 22 Temmuz 1983 tasdik tarihli Boğaziçi doğal ve sit alanlarını içeren bir plandan söz ediyoruz. Bu planda buradaki yoğunluk sıfır. Yani bunun anlamı burada hiç bir şey yapılamaz. Bu alanda herhangi bir yapının yapılması mümkün değildir. Burası doğal bir sit alanıdır. Tarihi sit alanıdır. Burada eline keseri alıp bir şey yapman mümkün değildir. O eve dışarıdan baktığınızda çağdaş malzemeler var. Yani binayı yaptınız. 'Ben bunun üstüne cam değiştireyim derseniz' yine yasa dışı çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Mülk sahibi Sinan C. ise bu iddiaları kabul etmiyor. Evlerinin yapı kullanım belgeli olduğunu savunan Sinan C., "Ordaki bize ait olan yapı, yapı kullanım belgelidir. İzin belgeleri bİzde mevcuttur biz gerekli belgeleri teslim ettik.

Adnan Oktarın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

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