Adnan Oktar'ın kaldığı lüks villanın sahibinden ilk açıklama: Arada 3. bir şahıs var

Tek bir çivi bile çakılamazken Adnan Oktar neredeyse saray yapmış. Tapuda boş arsa olarak gözüküyor. Villanın sahipleri ise Adnan Oktar'ı tanımadıklarını iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenen ev, Adnan Oktar'ın üstüne değil. Evin gerçek sahipleri Malatyalı bir aile... Habertürk TV'den Kübra Demir'in haberine göre aile, "Biz evi Adnan Oktar'a kiralamadık arada 3. bir şahıs var" dedi.

"ARADA 3. ŞAHIS VARDI, SEMİH MARANGOZOĞLU'NA VERDİK"

Villa Mustafa A.C.'ye ait. Evle Mustafa A.C. vefat ettiği için torunu Sinan C. ilgileniyor. Sinan C., "Dedemize aittir orası. Dedemiz zamanında onunla ilgili belgeleri almıştır. Zannediyorum 75 yılından itibaren bizde" dedi. Sinan C., Adnan Oktar'la ilgisinin olmadığını iddia ediyor. Evi Oktar'a kiralamadıklarını söyleyen Sinan C., "Biz şahsen kiralamadık, orayı ilk kiralayan dedemdir. Bizim Adnan Oktar'la bir ilişkimiz yoktur. Adnan Oktar'a kiralanmamıştır. Semih Marangozoğlu'na kiralanmıştır. Bizim kira kontratımız Semih Marangozoğlu ile" diye konuştu. Peki kim bu Semih Marangozoğlu? Marangozoğlu, Adnan hocacılar olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı'nın üyelerinden biri...

Tartışmalı o villada ek binalarla birlikte alanda 100 kadar oda var. Ve diğer bir iddia... Villanın bulunduğu alan, tapuda arsa olarak yer alıyor. Ve arsanın imar planlarında da üzerinde herhangi bir yapı gözükmüyor.

100 ODALI VİLLA TAPUDA BOŞ ARSA OLARAK GÖZÜKÜYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Meclis Üyesi Nezik Küçükerden, "Burası Boğaziçi ön görünüm. 2960 sayılı yasa koruma amaçlı bir yasadır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bu parselde, 928 ada 3 parsel 961 metrekarelik alanı içeriyor. Burada 22 Temmuz 1983 tasdik tarihli Boğaziçi doğal ve sit alanlarını içeren bir plandan söz ediyoruz. Bu planda buradaki yoğunluk sıfır. Yani bunun anlamı burada hiç bir şey yapılamaz. Bu alanda herhangi bir yapının yapılması mümkün değildir. Burası doğal bir sit alanıdır. Tarihi sit alanıdır. Burada eline keseri alıp bir şey yapman mümkün değildir. O eve dışarıdan baktığınızda çağdaş malzemeler var. Yani binayı yaptınız. 'Ben bunun üstüne cam değiştireyim derseniz' yine yasa dışı çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Mülk sahibi Sinan C. ise bu iddiaları kabul etmiyor. Evlerinin yapı kullanım belgeli olduğunu savunan Sinan C., "Ordaki bize ait olan yapı, yapı kullanım belgelidir. İzin belgeleri bİzde mevcuttur biz gerekli belgeleri teslim ettik.