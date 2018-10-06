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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.10.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Adıyaman'da badem rekoltesinde büyük artış

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Adıyaman'da badem rekoltesinde büyük artış

Adıyaman'da geçen yıl 4 bin 800 ton olan badem rekoltesi bu yıl 10 bin tona çıktı.

BADEM verimini yüzde 100'ün üzerinde artırdığı için arıcılıkla birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 2023'te badem üretim alanının 100 bin dekara, kovan sayısının da 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü'nde de pazar sorununun çözülmesi ve ihracata yönelik çalışmalar yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, 2013'te 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanının, son yıllarda uygulanan eylem planı sayesinde 70 bin dekara ulaştığını söyledi.

Bu yıl badem rekoltesinin de geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artarak 10 bin tona ulaştığını aktaran Alan, "Geçen yıl rekoltemiz 4 bin 800 tondu. İlimizde kurulan badem bahçeleri henüz küçük yaşta. Bu bahçelerden üçüncü yıldan itibaren verim almaya başladık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde rekolte katlanarak artacaktır" dedi.

"100 BİN DEKAR BADEM HEDEFLİYORUZ"

Bademde marka olmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Alan, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde son 5 yılda badem tüketimi yüzde 20 artmış. Biz de bademi ithal eden bir ülkeyiz. Ülkemizin ihtiyacını karşılayamıyoruz. Adıyaman'ı badem diyarı haline getirmeye çalışıyoruz. 2013'te beş yıllık bir plan hazırladık. Hedefimiz 2018'de bademde alan ve üretim bakımından Türkiye birincisi olmaktı. Geçen yıl alan bakımından Türkiye'de birinci olmamıza rağmen üretim alanında dördüncü sıradaydık. Bu yıl bademde hem alan hem de üretim bakımından Türkiye'de birinci sıradayız. Bu liderlik önümüzdeki süreçte de devam edecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanına ve 100 bin arı kovanına ulaşmayı hedefliyoruz. Arı ile badem bir bütündür."

Alan, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından da Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 milyon lira yatırımla Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü kurulduğunu belirterek, 16 bin dekar alan üzerine kurulan enstitünün, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

"BU TESİS TÜRKİYE'DE BİR İLKTİR"
Tesisin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Alan, şöyle devam etti:

"Çünkü çiftçilerimiz ürünlerini artık bu tesiste pazarlayacaklar. Bakanlığımızın sağladığı kredileri, tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullanan çiftçiler, borçlarını ödemek için ürünlerini buraya satacaklar. Bu şekilde pazar sorunu aşılmış olacak. Çünkü Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Türkiye genelinde yaklaşık bin 700 şubesi bulunuyor. Böylelikle badem üreticilerimizin önü açılmış oldu. Bu tesis Türkiye'de bir ilktir. Sadece Adıyaman'da değil, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş'tan buraya bademler akacak. İlk etapta badem ve fıstık ile çalışmalara başladığımız tesiste, ileriki süreçte ceviz çalışmaları yapılacak."

Alan, bademin yan ürünlerini de pazarlamaya çalışacaklarını kaydederek, "Sadece bademi kırmayacağız. Bademin yağ, şeker ve ezme gibi çeşitli ürünlerini pazarlamaya çalışacağız. Şimdiden pastaneler çalışmalara başladı. Örneğin bademli baklava neden olmasın diyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"PAZAR SORUNU ORTADAN KALKTI"

Kahta Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ise Kahta bademinin marka olduğunu dile getirerek, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü sayesinde pazar sorununun da ortadan kalktığını söyledi.

Kahta bademini tüm dünyaya ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, "İhracat yapmayı dört gözle bekliyoruz. Badem ithalatı için yıllık 311 milyon dolar ödeniyor. Biz ithalatın önüne geçip, ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

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