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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cemil SEVAL/SARUHANLI (Manisa), (DHA)
20.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor

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Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), amcasının şeker hastalığına iyi gelmesi için 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde, 4 dönümlük seraya ulaştı. Yılda 40 ton mahsul alan Eroğlu, ürettiği pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde televizyon üretilen fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, 2017 yılında, şeker hastası amcasının sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Eroğlu, evinin bahçesinde, saksıda yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.

Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor
Çevresinden gelen talepler üzerine İsmail Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Ana vatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre Eroğlu, Hacırahmanlı Mahallesi’nde kapalı sera kurdu. 
Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor
Eroğlu, işi büyütünce çalıştığı televizyon fabrikasından ayrıldı. Yurt içi ile dışından gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, şimdi 4 dönümlük serasında, yılda 40 ton pepino üretimi yapıyor. Bu yıl 15 Eylül itibarıyla pepino meyvesinin hasadına başladığını belirten Eroğlu, 5 Ekim’e kadar da süreceğini söyledi.
Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor
FAYDASINI ÖĞRENEN ARIYOR

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da siparişler aldığını anlatan İsmail Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirterek, "Pepino kavunu olarak da bilinen pepino meyvesini, biz alternatif ürün olarak üretmeye başladık. 6 ayda bir hasat ediyoruz ve şu an da 6’ncı aydayız. Sararmış olanlar, ermiş pepinodur. Pepinoyu Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiği için birçok şehirden arıyorlar. Aracılar vasıtasıyla Makedonya, Ürdün ve İsviçre’ye kadar gönderiyoruz. Faydasını bilen ve öğrenen insanlar bizi arıyor. 

Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor
Pepino bilindiği gibi Güney Amerika’nın Peru ülkesinden gelmekte. Fakat burada üretim yoğun değil. Biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türkiye’de rahatlıkla yetişen bir bitki. Ayrıca birçok hastalığa faydalı olduğu için üretimini artırmak bizler için büyük avantaj sağlayacaktır. 4 dönümlük seradan yolda toplam 40 ton ürün almaktayız. Kilosunu ise 10 ile 15 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.
Adını bilen az... 4 fidanla başladı, şimdi tonlarcasını ihraç ediyor

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