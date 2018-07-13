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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
13.07.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Adım atacak yer kalmadı! Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

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Adım atacak yer kalmadı! Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Marmaris'te yüksek nemle birlikte artan sıcak havada serinlemeye çalışan turistler, gündüz plajları ve otel havuz başlarını akşam da sahilde yürüyüş yollarını doldurdu. Tatilciler, gece aktivite ve yürüyüşten uyuyamazken, gündüz de nem rahat bırakmadı.

Marmaris ilçe merkezinde caddelere yerleştirilen elektronik termometreler gündüz 36, akşam ise 28 dereceyi gösterirken, yüksek nem bunalttı. Tatilciler gündüz nemden, gece gezmekten uyuyamadı. 

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Sıcaktan bunalanlar, gündüz plajları, havuz başlarını ve su parklarını akşam da denizden gelen esintiyle serinlemek için sahil yürüyüş yollarını doldurdu.

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Sahil yolundaki Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Aileler çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirirken, kimileri de şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Plajların kalabalık olduğu görülürken, konaklama tesislerinin havuz başları ve su parkları da doldu. Havuzda gün boyu çocuklarıyla yüzüp, oyunlar oynayan turistler, animatörlerin gösterileriyle eğlendi.

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Gündüz sahilleri dolduran turistler, akşam da kendilerini sokağa attı. İlçe merkezindeki sahil şeridinde bulunan yürüyüş yollarına, serinlemeye çalışanlar akın etti. Serinlemek isteyenlerin doldurduğu yürüyüş yollarında adım atacak yer kalmadı.

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

Yat limanındaki restoranlarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.

Üniversite öğrencisi Merve Deniz (23), "Eskişehir'den ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Sahiller ve deniz mükemmel. Bir haftalık tatilimiz boyunca kültür turlarına katılarak sürekli deniz keyfi yapacağım" diye konuştu.

Adım atacak yer kalmadı Ne gündüz ne gece kimse uyuyamadı

İngiliz Marry Elizabeth Garling ise "İlk defa Mamaris'e tatile geliyorum. Her şeyi ile güzel bir tatil cenneti" dedi.

 

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