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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
17.12.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Adım atacak yer kalmadı! Beklenenin üzerine çıktı

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Adım atacak yer kalmadı! Beklenenin üzerine çıktı

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken’de yeni sezon hareketli başladı. Sezonun 1 Aralık’ta açıldığı Palandöken’de doluluk oranı, beklentileri aştı.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde Palandöken’de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı.

Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

20’nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken’de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Kayak sezonunu 1 Aralık’ta renkli bir törenle açan Palandöken’deki oteller de dolmaya başladı. Palandöken Oteli Genel Müdürü Ali Güney, dünyanın sayılı kayak merkezine sahip olan Erzurum’a Türkiye’nin dört tarafından turist geldiğini söyledi.


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Güney, yeni yıla sayılı günler kala doluluk oranlarının yüzde 70’lerde yeni yıl gecesi ise yüzde yüze ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye’deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum’da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. 

 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan ’toz kar’ özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir."


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise Palandöken’de insanların aynı pist üzerinde bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan gece kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi. 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Palandöken’in kayak ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kayak merkezi olduğunu belirten Kanber, "2011 ve EYOF 2017’ye ev sahipliği yapan Palandöken’in pistleri ve mekanik tesisleri mükemmel. Burada tatil yapmak ayrıcalıktır. 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Saat 08.00’den 20.00’ye kadar kayak yapan müşterilerimiz geceleri de meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yakılan ateş etrafında animasyon gösterilere eşlik edip, gönüllerince eğleniyorlar" diye konuştu.


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

KIZAK PİSTİ DOLDU TAŞTI

Kayakçılar, yaklaşık 2800 rakımdan başladıkları kayak keyfini gün boyu sürdürürken, bazı vatandaşlar ise ailecek geldikleri Palandöken’de kızak eğlencesi yaptı. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte acemi pistinde kızakla kaydı. 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Zaman zaman küçük çaplı kazaların yaşandığı acemi pistine kuzenleriyle birlikte geldiğini söyleyen Yusuf Kılıçoğulları, Palandöken’in en büyük eğlence kaynakları olduğunu söyledi. 


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

3 yaşındaki miniklerin de kızak heyecanı yaşadığı Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu en yoğun günlerini yaşadı.


Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

Adım atacak yer kalmadı Beklenenin üzerine çıktı

 

 

 

 

 

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