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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.09.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Adım adım çöküş! Resmen kördüğüm!

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Adım adım çöküş! Resmen kördüğüm!

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,20 seviyesinin altını gördü. İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.

Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.

Johnson'ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.

BREXIT SONRASI ÇÖKÜŞ

İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi olan 31 Ekim'e haftalar kala AB ile halen kalıcı bir anlaşmaya varılmamış olması, anlaşmasız ayrılık kartının halen masada tutulmasına ek olarak, ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,20 seviyesinin altını gördü.

ABD doları karşısında Londra saatiyle 08.00’de yüzde 0,9 değer kaybeden İngiliz sterlini 1,1959 seviyesini gerileyerek, 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Sterlin, avro karşısında ise 1,10 seviyesinin altında işlem gördü.

İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

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